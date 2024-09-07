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Жительница Рубцовска лишилась 2,5 млн рублей в надежде заработать на криптовалюте

Горожанку обманули мошенники

07 сентября 2024, 11:36, ИА Амител

Криптовалюта / Источник фото: unsplash.com
Криптовалюта / Источник фото: unsplash.com

42-летняя жительница Рубцовска лишилась около 2,5 млн рублей, играя на бирже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанка разместила в интернете резюме и вскоре ей позвонила незнакомка и предложила инвестировать деньги в криптовалюту.

"Данный вид заработка заинтересовал женщину, и в течение месяца, следуя инструкциям звонивших, жительница города перевела мошенникам около 2,5 млн рублей, 2 млн из которых – кредитные", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Рубцовск Мошенники

Комментарии 2

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Владимир

16:19:28 07-09-2024

Наверное деньги "ляшку жгли" как сказал В.М.Шукшин в фильме КАЛИНА КРАСНАЯ.

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Юрий

14:03:13 08-09-2024

До чего же народ тупой сколько говорят об этом и всё неймётся Толи до денег жадность, другой причины я не вижу так ей и надо пусть жулики проживут раз умней оказались.

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