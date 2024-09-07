Жительница Рубцовска лишилась 2,5 млн рублей в надежде заработать на криптовалюте
Горожанку обманули мошенники
07 сентября 2024, 11:36, ИА Амител
Криптовалюта / Источник фото: unsplash.com
42-летняя жительница Рубцовска лишилась около 2,5 млн рублей, играя на бирже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Горожанка разместила в интернете резюме и вскоре ей позвонила незнакомка и предложила инвестировать деньги в криптовалюту.
"Данный вид заработка заинтересовал женщину, и в течение месяца, следуя инструкциям звонивших, жительница города перевела мошенникам около 2,5 млн рублей, 2 млн из которых – кредитные", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
16:19:28 07-09-2024
Наверное деньги "ляшку жгли" как сказал В.М.Шукшин в фильме КАЛИНА КРАСНАЯ.
14:03:13 08-09-2024
До чего же народ тупой сколько говорят об этом и всё неймётся Толи до денег жадность, другой причины я не вижу так ей и надо пусть жулики проживут раз умней оказались.