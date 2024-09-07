Жительница Рубцовска лишилась 2,5 млн рублей в надежде заработать на криптовалюте

Горожанку обманули мошенники

07 сентября 2024, 11:36, ИА Амител

Криптовалюта / Источник фото: unsplash.com

42-летняя жительница Рубцовска лишилась около 2,5 млн рублей, играя на бирже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанка разместила в интернете резюме и вскоре ей позвонила незнакомка и предложила инвестировать деньги в криптовалюту.

"Данный вид заработка заинтересовал женщину, и в течение месяца, следуя инструкциям звонивших, жительница города перевела мошенникам около 2,5 млн рублей, 2 млн из которых – кредитные", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.