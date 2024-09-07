В Подмосковье мужчина случайно поджег сына во время приготовления шашлыка
Ребенка госпитализировали с ожогами почти 50% тела
07 сентября 2024, 14:28, ИА Амител
Шашлык / Источник фото: pxhere.com
В Подмосковье мужчина пытался разжечь мангал и случайно поджег 11-летнего сына, сообщает телеграм-канал Shot.
Инцидент случился на даче в городском округе Серебряные Пруды.
"Отец взял бутылку для розжига, но пока лил в мангал, расплескал. Жидкость попала на стоявшего рядом ребенка, на него перекинулся огонь", – пишет издание.
Москвич попытался потушить загоревшуюся одежду сына, но в итоге его доставили в больницу с ожогами второй степени. Повреждено почти 50% тела.
14:30:06 07-09-2024
синька чмо !
14:35:50 07-09-2024
Случайно?. Если и попало немного нельзя сжечь 50 процентов человека. Там реально полили полведра розжига.
16:22:43 07-09-2024
вот ни разу не пользовались такой жидкостью, зачем она? не умеют что- ли люди костра обычного разжечь?!
11:29:40 08-09-2024
Гость (16:22:43 07-09-2024) вот ни разу не пользовались такой жидкостью, зачем она? не у... Согласен, совсем отупели, без розжига костер не могут разжечь
11:50:48 08-09-2024
Гость (16:22:43 07-09-2024) вот ни разу не пользовались такой жидкостью, зачем она? не у... Прикинь не умеют, не смогли вчетвером мангал разжечь (всем за 20 лет), еще одного в горном видел развел огонь с полметра и сосиски пытался жарить, как думаешь сжег?)) и это не шутка сейчас была.