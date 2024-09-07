В Подмосковье мужчина случайно поджег сына во время приготовления шашлыка

Ребенка госпитализировали с ожогами почти 50% тела

07 сентября 2024, 14:28, ИА Амител

Шашлык / Источник фото: pxhere.com

В Подмосковье мужчина пытался разжечь мангал и случайно поджег 11-летнего сына, сообщает телеграм-канал Shot.

Инцидент случился на даче в городском округе Серебряные Пруды.

"Отец взял бутылку для розжига, но пока лил в мангал, расплескал. Жидкость попала на стоявшего рядом ребенка, на него перекинулся огонь", – пишет издание.

Москвич попытался потушить загоревшуюся одежду сына, но в итоге его доставили в больницу с ожогами второй степени. Повреждено почти 50% тела.