Суровый отец поджег двух детей в Курске, чтобы наказать за непослушание
Малышей госпитализировали в реанимацию с ожогами I и II степени
08 июля 2024, 12:11, ИА Амител
В Курске заключили под стражу местного жителя, который пытался убить восьмилетнего ребенка, сообщает региональный СК.
"Обвиняемый совершил покушение на убийство своего малолетнего ребенка 2015 года рождения путем поджога", – отмечает ведомство.
Ребенку своевременно оказали медицинскую помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют мотивы.
Как уточняет Telegram-канал "Плохие новости 18+", 38-летний мужчина находился дома и присматривал за детьми. Мальчик не слушался и тогда отец решил его проучить: взял бутылку со спиртом, облил ему ягодицы и поджег.
"Бутылка со спиртом упала на годовалую дочь. Малышка также пострадала", – отмечается в сообщении.
Детей госпитализировали в реанимацию с ожогами I и II степени. У девочки пострадали голова, шея, руки и ноги, а у мальчика – ягодицы и ноги.
Всего в семье пятеро детей. Трое временно будут жить в доме ребенка, так как мать находится в больнице с пострадавшими малышами. Известно, что отец ранее судим за грабеж.
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