Суровый отец поджег двух детей в Курске, чтобы наказать за непослушание

Малышей госпитализировали в реанимацию с ожогами I и II степени

08 июля 2024, 12:11, ИА Амител

Наручники на руках / Фото: unsplash.com

В Курске заключили под стражу местного жителя, который пытался убить восьмилетнего ребенка, сообщает региональный СК.

"Обвиняемый совершил покушение на убийство своего малолетнего ребенка 2015 года рождения путем поджога", – отмечает ведомство.

Ребенку своевременно оказали медицинскую помощь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и выясняют мотивы.

Как уточняет Telegram-канал "Плохие новости 18+", 38-летний мужчина находился дома и присматривал за детьми. Мальчик не слушался и тогда отец решил его проучить: взял бутылку со спиртом, облил ему ягодицы и поджег.

"Бутылка со спиртом упала на годовалую дочь. Малышка также пострадала", – отмечается в сообщении.

Детей госпитализировали в реанимацию с ожогами I и II степени. У девочки пострадали голова, шея, руки и ноги, а у мальчика – ягодицы и ноги.

Всего в семье пятеро детей. Трое временно будут жить в доме ребенка, так как мать находится в больнице с пострадавшими малышами. Известно, что отец ранее судим за грабеж.