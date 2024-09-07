В Новосибирске электрик требует от магазина 3 млн рублей за бракованную лестницу

Мужчина упал с нее и получил серьезные травмы

07 сентября 2024, 16:59, ИА Амител

Лестница / Фото: unsplash.com

31-летний электрик из Новосибирска требует со строительного магазина 3 млн рублей из-за бракованной 7-метровой лестницы, с которой он во время работ упал и серьезно пострадал, пишет "КП-Новосибирск".

"У меня свое ИП, я занимаюсь электрикой. В начале мая 2023 года я купил эту лестницу за 17 тысяч рублей. В конце месяца поехал в командировку, поднялся по лестнице наверх, и у нее сломался стабилизатор. Я рухнул с высоты, упал прямо на бетон", – рассказал пострадавший.

В итоге мужчина госпитализировали с переломами. Его прооперировали и установили в поврежденную руку пластину. В реанимации он провел несколько дней, а потом – пять месяцев на больничном.

Сибиряк написал в строительный магазин досудебную претензию, на что ему предложили привезти товар в Москву на экспертизу. Но он отказался от этого варианта, так как "не мог даже физически этого сделать после больничного".

В итоге он заказал независимую экспертизу в Новосибирске, которая подтвердила брак товара, после чего он подал в суд. Но представители магазина с результатами не согласились, и суд в рамках гражданского дела назначил свою экспертизу – она подтвердила, что лестница не соответствовала ГОСТу.

Сейчас дело находится на стадии рассмотрения. Мужчина рассчитывает получить 2 млн рублей за утраченный из-за травмы заработок и 1 млн – за моральный вред.