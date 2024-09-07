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Денис Майданов спел на Дне Горно-Алтайска

В столице Республики Алтай 7 сентября выступают и другие артисты

07 сентября 2024, 17:31, ИА Амител

Денис Майданов в Горно-Алтайске / Кадр из видео: t.me/solundar04
Денис Майданов в Горно-Алтайске / Кадр из видео: t.me/solundar04

Денис Майданов выступил на патриотическом марафоне в Горно-Алтайске во время празднования Дня города, сообщает канал "Республика Алтай в Telegram".

Посмотреть выступление заслуженного артиста пришли тысячи человек.

На празднике сегодня также выступят Ольга Кормухина, Александр Маршал, Петр Лундстрем, Добрыня Сатин и другие знаменитости.

Кроме того, в столице региона проходит выставка трофейной техники, привезенной из зоны спецоперации, а также состоится отправка гуманитарного груза землякам, участвующим в СВО и защите Курской области.

культура Республика Алтай

Комментарии 9

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Русская эстрада

17:54:46 07-09-2024

Майданов - настоящий !!!

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Гость

23:54:52 07-09-2024

Русская эстрада (17:54:46 07-09-2024) Майданов - настоящий !!!... А что толку, что он настоящий? Лучше бы Бузову пригласили, т.к. она лучше поёт ртом! )))

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Психиатр

07:13:28 08-09-2024

Гость (23:54:52 07-09-2024) А что толку, что он настоящий? Лучше бы Бузову пригласили, т... При чем здесь Бузова и день города в Горно-Алтайске ?

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Musik

18:22:00 07-09-2024

А Моя Мышель пела лучше (громче).

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!!!

22:23:19 07-09-2024

Я снова делаю шаг,
Я поднимаю свой флаг
Сквозь злые ветры тревог и неверия царства.
В этом бою я в строю,
Я верю в правду свою
И поднимаю свой флаг моего государства.

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Гость

22:11:39 08-09-2024

фамилия совершенно вражеская, как можно?

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Славянин

08:19:57 09-09-2024

Гость (22:11:39 08-09-2024) фамилия совершенно вражеская, как можно?... Вражеская это какая ?
Клинтон, Буш, Течэр или Обама ?

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Гость

22:12:20 08-09-2024

спел на Дне Горно-Алтайска - звучит-то как

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Русская эстрада

08:20:42 09-09-2024

Гость (22:12:20 08-09-2024) спел на Дне Горно-Алтайска - звучит-то как... Не переживай - тебя даже на теплотрассу не позовут петь

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