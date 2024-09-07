Денис Майданов спел на Дне Горно-Алтайска
В столице Республики Алтай 7 сентября выступают и другие артисты
07 сентября 2024, 17:31, ИА Амител
Денис Майданов в Горно-Алтайске / Кадр из видео: t.me/solundar04
Денис Майданов выступил на патриотическом марафоне в Горно-Алтайске во время празднования Дня города, сообщает канал "Республика Алтай в Telegram".
Посмотреть выступление заслуженного артиста пришли тысячи человек.
На празднике сегодня также выступят Ольга Кормухина, Александр Маршал, Петр Лундстрем, Добрыня Сатин и другие знаменитости.
Кроме того, в столице региона проходит выставка трофейной техники, привезенной из зоны спецоперации, а также состоится отправка гуманитарного груза землякам, участвующим в СВО и защите Курской области.
17:54:46 07-09-2024
Майданов - настоящий !!!
23:54:52 07-09-2024
Русская эстрада (17:54:46 07-09-2024) Майданов - настоящий !!!... А что толку, что он настоящий? Лучше бы Бузову пригласили, т.к. она лучше поёт ртом! )))
07:13:28 08-09-2024
Гость (23:54:52 07-09-2024) А что толку, что он настоящий? Лучше бы Бузову пригласили, т... При чем здесь Бузова и день города в Горно-Алтайске ?
18:22:00 07-09-2024
А Моя Мышель пела лучше (громче).
22:23:19 07-09-2024
Я снова делаю шаг,
Я поднимаю свой флаг
Сквозь злые ветры тревог и неверия царства.
В этом бою я в строю,
Я верю в правду свою
И поднимаю свой флаг моего государства.
22:11:39 08-09-2024
фамилия совершенно вражеская, как можно?
08:19:57 09-09-2024
Гость (22:11:39 08-09-2024) фамилия совершенно вражеская, как можно?... Вражеская это какая ?
Клинтон, Буш, Течэр или Обама ?
22:12:20 08-09-2024
спел на Дне Горно-Алтайска - звучит-то как
08:20:42 09-09-2024
Гость (22:12:20 08-09-2024) спел на Дне Горно-Алтайска - звучит-то как... Не переживай - тебя даже на теплотрассу не позовут петь