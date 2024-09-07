Денис Майданов спел на Дне Горно-Алтайска

В столице Республики Алтай 7 сентября выступают и другие артисты

07 сентября 2024, 17:31, ИА Амител

Денис Майданов в Горно-Алтайске / Кадр из видео: t.me/solundar04

Денис Майданов выступил на патриотическом марафоне в Горно-Алтайске во время празднования Дня города, сообщает канал "Республика Алтай в Telegram".

Посмотреть выступление заслуженного артиста пришли тысячи человек.

На празднике сегодня также выступят Ольга Кормухина, Александр Маршал, Петр Лундстрем, Добрыня Сатин и другие знаменитости.

Кроме того, в столице региона проходит выставка трофейной техники, привезенной из зоны спецоперации, а также состоится отправка гуманитарного груза землякам, участвующим в СВО и защите Курской области.