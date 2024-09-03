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В Горно-Алтайск прибыла захваченная в зоне СВО военная техника НАТО. Фото

Выставка заработает с 4 сентября

03 сентября 2024, 11:40, ИА Амител

Военная техника НАТО / Кадры из видео: t.me/turchak_andrey

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о прибытии в Горно-Алтайск передвижной выставки военной техники НАТО.

Вечером 2 сентября на площади Ленина началась разгрузка танка Abrams, БМП Marder, Bradley и других трофеев, захваченных на СВО.

Выставка будет открыта для посещения с 4 по 10 сентября.

7 сентября в Горно-Алтайске отметят День города. На празднике выступят Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Маршал и другие звезды.

Также пройдет выставка трофейной техники и состоится отправка гумпомощи землякам, участвующим в СВО и защите Курской области.

СВО День города Республика Алтай Андрей Турчак

Комментарии 17

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Гость

11:46:16 03-09-2024

вообще музей бронетехники надо сделать - пусть ребятишки лазят смотрят на танки
гарантирую -многие в технари пойдут и в танкисты. Когда сам по танкам лазишь то впечатления детства на всю жизнь остаются. Помню год 1978 в Харькове по дореволюционному английскому танку лазил - вот счастье то было!

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Гость

12:33:25 03-09-2024

Гость (11:46:16 03-09-2024) вообще музей бронетехники надо сделать - пусть ребятишки лаз... Стал танкистом ?

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Гость

14:53:02 03-09-2024

Гость (12:33:25 03-09-2024) Стал танкистом ?... не, в технари пошел и ни разу не пожалел

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Завистник

12:05:54 03-09-2024

Вот это понимаю День Города

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Гость

12:56:20 03-09-2024

Завистник (12:05:54 03-09-2024) Вот это понимаю День Города... Если бы не Турчак...

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Гость

07:17:37 08-09-2024

Гость (12:56:20 03-09-2024) Если бы не Турчак...... Если бы не войска ..

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Гость

14:54:57 03-09-2024

Завистник (12:05:54 03-09-2024) Вот это понимаю День Города... Свалка ржавого, обгорелого металлолома круче Русских Витязей?7? Однако!

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Гость

15:40:58 03-09-2024

Гость (14:54:57 03-09-2024) Свалка ржавого, обгорелого металлолома круче Русских Витязей... Не круче, но одно другому точно не мешает

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Гость

12:14:13 03-09-2024

Рад за Горно-Алтайск. А в Барнауле будет показ ?

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Гость

12:27:16 03-09-2024

Хотелось бы в Барнауле тоже увидеть

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Гость

12:57:34 03-09-2024

Гость (12:27:16 03-09-2024) Хотелось бы в Барнауле тоже увидеть... В Барнауле главный не из Москвы...
Тем более он уже давно... А этого ещё надо выбрать...!

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RUSSKIY

14:57:59 03-09-2024

Гость (12:57:34 03-09-2024) В Барнауле главный не из Москвы...Тем более он уже давно... Не сомневайтесь, выберут. 146%

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Гость

15:40:14 03-09-2024

Гость (12:27:16 03-09-2024) Хотелось бы в Барнауле тоже увидеть... Пендосы и их местные подсосники минусуют за свою подбитую технику. Давайте, продолжайте :-)

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Гость

16:27:11 03-09-2024

Гость (12:27:16 03-09-2024) Хотелось бы в Барнауле тоже увидеть... Бандеровцы не хотят видеть "свою" поверженную технику, потому-то люто минусуют..

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Леопольд

20:34:07 03-09-2024

Ребята давайте жить дружно) у нас нет бандеровцев, вся крипта там, А навальный почил в бозе)

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Аукцион

21:42:40 03-09-2024

Пикапы можно на аукционе продать

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Гость

09:56:51 04-09-2024

На снимке тот танк которому искусственно гнули пушку в Москве? Так мы можем всех врагов победить.

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