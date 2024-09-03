В Горно-Алтайск прибыла захваченная в зоне СВО военная техника НАТО. Фото

Выставка заработает с 4 сентября

03 сентября 2024, 11:40, ИА Амител

Военная техника НАТО / Кадры из видео: t.me/turchak_andrey

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о прибытии в Горно-Алтайск передвижной выставки военной техники НАТО.

Вечером 2 сентября на площади Ленина началась разгрузка танка Abrams, БМП Marder, Bradley и других трофеев, захваченных на СВО.

Выставка будет открыта для посещения с 4 по 10 сентября.

7 сентября в Горно-Алтайске отметят День города. На празднике выступят Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Маршал и другие звезды.

Также пройдет выставка трофейной техники и состоится отправка гумпомощи землякам, участвующим в СВО и защите Курской области.