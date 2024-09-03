В Горно-Алтайск прибыла захваченная в зоне СВО военная техника НАТО. Фото
Выставка заработает с 4 сентября
03 сентября 2024, 11:40, ИА Амител
Военная техника НАТО / Кадры из видео: t.me/turchak_andrey
Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак сообщил о прибытии в Горно-Алтайск передвижной выставки военной техники НАТО.
Вечером 2 сентября на площади Ленина началась разгрузка танка Abrams, БМП Marder, Bradley и других трофеев, захваченных на СВО.
Выставка будет открыта для посещения с 4 по 10 сентября.
7 сентября в Горно-Алтайске отметят День города. На празднике выступят Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Маршал и другие звезды.
Также пройдет выставка трофейной техники и состоится отправка гумпомощи землякам, участвующим в СВО и защите Курской области.
11:46:16 03-09-2024
вообще музей бронетехники надо сделать - пусть ребятишки лазят смотрят на танки
гарантирую -многие в технари пойдут и в танкисты. Когда сам по танкам лазишь то впечатления детства на всю жизнь остаются. Помню год 1978 в Харькове по дореволюционному английскому танку лазил - вот счастье то было!
12:33:25 03-09-2024
Гость (11:46:16 03-09-2024) вообще музей бронетехники надо сделать - пусть ребятишки лаз... Стал танкистом ?
14:53:02 03-09-2024
Гость (12:33:25 03-09-2024) Стал танкистом ?... не, в технари пошел и ни разу не пожалел
12:05:54 03-09-2024
Вот это понимаю День Города
12:56:20 03-09-2024
Завистник (12:05:54 03-09-2024) Вот это понимаю День Города... Если бы не Турчак...
07:17:37 08-09-2024
Гость (12:56:20 03-09-2024) Если бы не Турчак...... Если бы не войска ..
14:54:57 03-09-2024
Завистник (12:05:54 03-09-2024) Вот это понимаю День Города... Свалка ржавого, обгорелого металлолома круче Русских Витязей?7? Однако!
15:40:58 03-09-2024
Гость (14:54:57 03-09-2024) Свалка ржавого, обгорелого металлолома круче Русских Витязей... Не круче, но одно другому точно не мешает
12:14:13 03-09-2024
Рад за Горно-Алтайск. А в Барнауле будет показ ?
12:27:16 03-09-2024
Хотелось бы в Барнауле тоже увидеть
12:57:34 03-09-2024
Гость (12:27:16 03-09-2024) Хотелось бы в Барнауле тоже увидеть... В Барнауле главный не из Москвы...
Тем более он уже давно... А этого ещё надо выбрать...!
14:57:59 03-09-2024
Гость (12:57:34 03-09-2024) В Барнауле главный не из Москвы...Тем более он уже давно... Не сомневайтесь, выберут. 146%
15:40:14 03-09-2024
Гость (12:27:16 03-09-2024) Хотелось бы в Барнауле тоже увидеть... Пендосы и их местные подсосники минусуют за свою подбитую технику. Давайте, продолжайте :-)
16:27:11 03-09-2024
Гость (12:27:16 03-09-2024) Хотелось бы в Барнауле тоже увидеть... Бандеровцы не хотят видеть "свою" поверженную технику, потому-то люто минусуют..
20:34:07 03-09-2024
Ребята давайте жить дружно) у нас нет бандеровцев, вся крипта там, А навальный почил в бозе)
21:42:40 03-09-2024
Пикапы можно на аукционе продать
09:56:51 04-09-2024
На снимке тот танк которому искусственно гнули пушку в Москве? Так мы можем всех врагов победить.