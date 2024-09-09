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В Бийске женщина смотрела в интернете картинки с ногтями и лишилась денег

Горожанка кликнула на выскочившее на сайте уведомление

09 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Женщина со смартфоном / Фото: unsplash.com
Женщина со смартфоном / Фото: unsplash.com

36-летняя жительница Бийска искала в интернете идеи дизайна ногтей и наткнулась на мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.

На одном из сайтов у горожанки высветилось сообщение о необходимости обновить платежное приложение. Она перешла по ссылке и скачала программу, после чего ей пришло два уведомления: о списании 4200 рублей за оплату сотовой связи и о пополнении баланса сим-карты на ту же сумму.

"Пока жительница наукограда пыталась понять, как такое произошло, пришло третье сообщение. Теперь деньги с ее телефона ушли на карту неизвестному ей человеку", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают не переходить по сомнительным ссылкам в интернете.

Бийск Мошенники

Комментарии 5

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Гость

14:18:14 09-09-2024

Нельзя тыкать куда попало. Я вот так вот женился.

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Гость

15:51:53 09-09-2024

Гость (14:18:14 09-09-2024) Нельзя тыкать куда попало. Я вот так вот женился.... Вам повезло, легко отделались. А могли ведь с вашего телефона деньги списать, как у девушки с ногтями.

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Musik

17:27:08 09-09-2024

Гость (15:51:53 09-09-2024) Вам повезло, легко отделались. А могли ведь с вашего телефон... Тут сложно оценивать со стороны.
Он может быть сам в глубокой глубине души думает иначе..

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Гость

18:09:15 09-09-2024

Musik (17:27:08 09-09-2024) Тут сложно оценивать со стороны. Он может быть сам в глу... Его уже 4 раза лайкнули, такие же бедолаги!

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Гость

08:21:06 10-09-2024

Ногти - зло!

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