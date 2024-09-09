В Бийске женщина смотрела в интернете картинки с ногтями и лишилась денег
Горожанка кликнула на выскочившее на сайте уведомление
09 сентября 2024, 14:00, ИА Амител
36-летняя жительница Бийска искала в интернете идеи дизайна ногтей и наткнулась на мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.
На одном из сайтов у горожанки высветилось сообщение о необходимости обновить платежное приложение. Она перешла по ссылке и скачала программу, после чего ей пришло два уведомления: о списании 4200 рублей за оплату сотовой связи и о пополнении баланса сим-карты на ту же сумму.
"Пока жительница наукограда пыталась понять, как такое произошло, пришло третье сообщение. Теперь деньги с ее телефона ушли на карту неизвестному ей человеку", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают не переходить по сомнительным ссылкам в интернете.
14:18:14 09-09-2024
Нельзя тыкать куда попало. Я вот так вот женился.
15:51:53 09-09-2024
Гость (14:18:14 09-09-2024) Нельзя тыкать куда попало. Я вот так вот женился.... Вам повезло, легко отделались. А могли ведь с вашего телефона деньги списать, как у девушки с ногтями.
17:27:08 09-09-2024
Гость (15:51:53 09-09-2024) Вам повезло, легко отделались. А могли ведь с вашего телефон... Тут сложно оценивать со стороны.
Он может быть сам в глубокой глубине души думает иначе..
18:09:15 09-09-2024
Musik (17:27:08 09-09-2024) Тут сложно оценивать со стороны. Он может быть сам в глу... Его уже 4 раза лайкнули, такие же бедолаги!
08:21:06 10-09-2024
Ногти - зло!