В Бийске женщина смотрела в интернете картинки с ногтями и лишилась денег

Горожанка кликнула на выскочившее на сайте уведомление

09 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Женщина со смартфоном / Фото: unsplash.com

36-летняя жительница Бийска искала в интернете идеи дизайна ногтей и наткнулась на мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.

На одном из сайтов у горожанки высветилось сообщение о необходимости обновить платежное приложение. Она перешла по ссылке и скачала программу, после чего ей пришло два уведомления: о списании 4200 рублей за оплату сотовой связи и о пополнении баланса сим-карты на ту же сумму.

"Пока жительница наукограда пыталась понять, как такое произошло, пришло третье сообщение. Теперь деньги с ее телефона ушли на карту неизвестному ей человеку", – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают не переходить по сомнительным ссылкам в интернете.