В Рубцовске поймали курьера, похитившего 200 тысяч у 87-летней пенсионерки

Ранее молодой человек уже был судим

09 сентября 2024, 10:33, ИА Амител

Деньги / Источник фото: pxhere.com

В Рубцовске полицейские поймали курьера, работавшего на мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В августе в полицию города обратилась женщина 1937 года рождения. Она рассказала, что когда она занималась делами по дому, ей позвонил неизвестный, представился врачом и заявил, что ее внучатая племянница попала в ДТП и теперь нуждается в деньгах на лечение. Потерпевшая собрала 200 тысяч рублей, завернула их в пакет и передала молодому человеку, который приехал к ней домой.

Спустя несколько дней курьера задержали. Им оказался ранее судимый мужчина 1999 года рождения. Он рассказал, что нашел работу в интернете, за свои услуги ему обещали 5% от похищенной суммы.