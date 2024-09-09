В Рубцовске поймали курьера, похитившего 200 тысяч у 87-летней пенсионерки
Ранее молодой человек уже был судим
09 сентября 2024, 10:33, ИА Амител
В Рубцовске полицейские поймали курьера, работавшего на мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
В августе в полицию города обратилась женщина 1937 года рождения. Она рассказала, что когда она занималась делами по дому, ей позвонил неизвестный, представился врачом и заявил, что ее внучатая племянница попала в ДТП и теперь нуждается в деньгах на лечение. Потерпевшая собрала 200 тысяч рублей, завернула их в пакет и передала молодому человеку, который приехал к ней домой.
Спустя несколько дней курьера задержали. Им оказался ранее судимый мужчина 1999 года рождения. Он рассказал, что нашел работу в интернете, за свои услуги ему обещали 5% от похищенной суммы.
10:50:38 09-09-2024
У меня у бабули в таком возрасте через день по 200 тр воровали
11:09:03 09-09-2024
С мошенничеством что-то будут делать или это нормально для капитализма?
11:34:06 09-09-2024
По смыслу это был просто курьер, работал по конкретной наводке.
Сдали бабулю.
12:06:17 09-09-2024
Курьер - по сути таксист. Не?
12:49:20 09-09-2024
Гость (12:06:17 09-09-2024) Курьер - по сути таксист. Не?... Да. Но без такси.