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В Рубцовске поймали курьера, похитившего 200 тысяч у 87-летней пенсионерки

Ранее молодой человек уже был судим

09 сентября 2024, 10:33, ИА Амител

Деньги / Источник фото: pxhere.com
Деньги / Источник фото: pxhere.com

В Рубцовске полицейские поймали курьера, работавшего на мошенников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В августе в полицию города обратилась женщина 1937 года рождения. Она рассказала, что когда она занималась делами по дому, ей позвонил неизвестный, представился врачом и заявил, что ее внучатая племянница попала в ДТП и теперь нуждается в деньгах на лечение. Потерпевшая собрала 200 тысяч рублей, завернула их в пакет и передала молодому человеку, который приехал к ней домой.

Спустя несколько дней курьера задержали. Им оказался ранее судимый мужчина 1999 года рождения. Он рассказал, что нашел работу в интернете, за свои услуги ему обещали 5% от похищенной суммы.

Рубцовск Происшествия

Комментарии 5

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Гость

10:50:38 09-09-2024

У меня у бабули в таком возрасте через день по 200 тр воровали

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dok_CФ

11:09:03 09-09-2024

С мошенничеством что-то будут делать или это нормально для капитализма?

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Musik

11:34:06 09-09-2024

По смыслу это был просто курьер, работал по конкретной наводке.
Сдали бабулю.

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Гость

12:06:17 09-09-2024

Курьер - по сути таксист. Не?

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Musik

12:49:20 09-09-2024

Гость (12:06:17 09-09-2024) Курьер - по сути таксист. Не?... Да. Но без такси.

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