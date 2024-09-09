Водитель грузовика насмерть сбил пенсионера на Чуйском тракте

Мужчина ночью шел по краю дороги без светоотражателей на одежде

09 сентября 2024, 13:10, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Грузовик насмерть сбил пешехода на трассе Барнаул – Новосибирск, сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГАИ.

ДТП случилось 9 сентября около 00:15 на 88-м километре Чуйского тракта.

"Водитель 1961 года рождения за рулем грузовика MAN с полуприцепом двигался по автодороге Р-256 "Чуйский тракт" со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. На 88-м километре трассы грузовик совершил наезд на пешехода с велосипедом, который шел по краю проезжей части в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде", – рассказали в ведомстве.

От полученных травм мужчина 1953 года рождения скончался на месте. Правоохранители проводят доследственную проверку.