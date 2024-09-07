Мужчина погиб при опрокидывании иномарки в Алтайском крае

ДТП случилось в Панкрушихинском районе

07 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Машина скорой помощи / Фото: amic.ru

Человек погиб при опрокидывании иномарки в Панкрушихинском районе Алтайского края, сообщает "В курсе 22" со ссылкой на ГАИ региона.

ДТП случилось 6 сентября около 10:50. 38-летний мужчина за рулем Toyota Corolla ехал со стороны села Хабары в направлении Панкрушихи, но по пути не справился с управлением и угодил в кювет, где авто перевернулось.

В результате водитель иномарки погиб на месте, а его 41-летнего пассажира с травмами различной тяжести госпитализировали.

Полицейские проводят проверку.