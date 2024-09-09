В Бийске 15-летняя девушка ушла из общежития и пропала

Ее местонахождение неизвестно с 6 сентября

09 сентября 2024, 13:20, ИА Амител

В Бийске пропала 15-летняя девушка по имени Дарья, сообщили в поисково-спасательном отряде "СпасАлтай 22".

6 сентября в 13:00 студентка ушла из общежития, расположенного по адресу улица Горно-Алтайская, 60, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, зеленые глаза и темные окрашенные волосы ниже плеч.

Может быть одета в белую футболку, темные джинсы и черную толстовку.

Всех, кто знает что-либо о пропавшей, просят сообщить об этом по телефону 8 800 700 5676, 8 913 994 0743 или 8 996 701 3135.