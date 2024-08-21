В Алтайском нашли живыми молодых людей, пропавших на горе Синюха
По сообщениям СМИ, девушка сохранила заряд на телефоне и смогла дозвониться матери
21 августа 2024, 19:42, ИА Амител
Пропавшие на горе Синюха 19-летние Алексей Кунзецов и Елизавета Черкасова вышли на связь. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, девушка сохранила заряд на телефоне и позвонила матери.
По информации канала, Алексей и Елизавета поднялись на другую гору, откуда смогли дозвониться близким. Пропавшие признались, что все эти дни поддерживали друг друга.
За молодыми людьми выехали спасатели. Региональное отделение отряда "Лиза Алерт" заявило о проверке информации.
Напомним, что молодая пара пропала 17 августа. Сообщение об их исчезновении поступило 19 августа. В общей сложности в операции участвовали свыше 90 человек, включая сотрудников полиции, Следственного комитета, МЧС и местных жителей.
19:49:02 21-08-2024
Щас ботаник обязан женится, после таких поддерживаний
19:58:49 21-08-2024
Где информация-то? Где эти горе-туристы аж четыре дня бродили, чем питались и где ночлег искали? Где вообще там можно блудить? Озеро видно хорошо, ну и топайте в его направлении. Если уж стемнело и не разобрать дорогу (а тропа там набитая), дождаться света, сейчас это недолго.
21:36:27 21-08-2024
Гость (19:58:49 21-08-2024) Где информация-то? Где эти горе-туристы аж четыре дня бродил... Скорей всего инопланетяне похитили ,анализы взяли и отпустили
02:23:04 22-08-2024
Гость (19:58:49 21-08-2024) Где информация-то? Где эти горе-туристы аж четыре дня бродил... Склон при спуске перепутали, спустились в нехоженую тайгу
21:27:23 21-08-2024
Вот пусть оплатят все эти поиски
21:54:46 21-08-2024
Я ждала, ждала, что они найдутся, но где и как они блудили, что вообще произошло? Надеюсь завтра будут расширенные новости.
08:35:12 22-08-2024
Точка (21:54:46 21-08-2024) Я ждала, ждала, что они найдутся, но где и как они блудили, ... Блудили или блуждали?
10:01:57 22-08-2024
Гость (08:35:12 22-08-2024) Блудили или блуждали?... Заблуждались
21:54:47 21-08-2024
Хорошо всё, что хорошо кончается. Но потеряться в горах - даже представить не могу, какое испытание. Можно умереть от страха!
09:23:17 22-08-2024
Гость (21:54:47 21-08-2024) Хорошо всё, что хорошо кончается. Но потеряться в горах - да... Так они же поддерживали друг друга, в чем и признались. Наверное им было не страшно, а очень даже ничего)
02:22:21 22-08-2024
Так вроде же есть экстренный номер 112, на который хоть откуда можно дозвониться, т.к. через спутник. Или нет?
08:06:42 22-08-2024
Гость (02:22:21 22-08-2024) Так вроде же есть экстренный номер 112, на который хоть отку... это молодые, они даже об этом не подумали. Если они там тропу натоптанную умудрились потерять и за 4 дня ни на кого из туристов не наткнулись, то это прям невезение высшей степени. Хорошо, что остались живы.
10:40:00 22-08-2024
Гость (08:06:42 22-08-2024) это молодые, они даже об этом не подумали. Если они там троп... ну у телефона когда связь совсем не ловит, там он подсказывает сам, что вызовы возможны только в экстренную службу 112 )
07:54:41 22-08-2024
Пропавшие признались, что все эти дни поддерживали друг друга.-под пытками признались?
08:19:37 22-08-2024
ура!! отличная новость! Амик, тут так все переживали, что вы просто обязаны первыми взять интервью у ребят. пригласите их в Переговорку.
09:49:31 22-08-2024
Элен без ребят (08:19:37 22-08-2024) ура!! отличная новость! Амик, тут так все переживали, что вы... Да нахрен бы они там не нужны были. Тоже мне, Том Сойер и Бекки Тэтчер... герои... Прутся сами не понимая куда, а потом им орден и талоны на молоко? Столько народу из-за них на уши поднято!
10:30:56 22-08-2024
Гость (08:35:12 22-08-2024) Блудили или блуждали?... 🤣🤣🤣
11:33:38 22-08-2024
Да скорее всего скрывают истину на самом деле. А то знаете от нее порвет многих от возмущения. Расскажу историю, жена пришла домой стучит-звонит не открывает муж дверь, закрыл изнутри. Она ломится и ломится вызвала спасателей (пожарная команда приперла), они поставили лестницу в окно и заглянули а там муж с любовницей сидит -дрожит)) Говорит друг, спасай такое дело. Проникся спасатель, отвлекли супругу а любовницу незаметно вывели, ну что сказать людям? Заснул-не слышал, увлекся так спать что не услышал. Честь и достоинство и семья спасены. Ну и вы тут уж сами придумайте достойную ситуацию, что бы не было негатива и люди лишний раз не возмущались.
12:24:54 22-08-2024
Гость (11:33:38 22-08-2024) Да скорее всего скрывают истину на самом деле. А то знаете о... Какая семья спасена?? Зачем нужна семья, в которой одно вранье, предательство и измены? Эта женщина все равно все узнает, может поздно, но узнает
11:54:06 22-08-2024
Умникам, которые хотят с сотового телефона звонить через спутник, разъясняем, что на номер 112 можно позвонить даже без симки, когда есть связь с сотовой сетью любого оператора. Через спутник обычный телефон работать не может, потому что в этом случае у звонящего голова расплавится.