В Алтайском нашли живыми молодых людей, пропавших на горе Синюха

По сообщениям СМИ, девушка сохранила заряд на телефоне и смогла дозвониться матери

21 августа 2024, 19:42, ИА Амител

Место, где пропали молодые люди / Фото: СУ СК по Алтайскому краю

Пропавшие на горе Синюха 19-летние Алексей Кунзецов и Елизавета Черкасова вышли на связь. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, девушка сохранила заряд на телефоне и позвонила матери.

По информации канала, Алексей и Елизавета поднялись на другую гору, откуда смогли дозвониться близким. Пропавшие признались, что все эти дни поддерживали друг друга.

За молодыми людьми выехали спасатели. Региональное отделение отряда "Лиза Алерт" заявило о проверке информации.

Напомним, что молодая пара пропала 17 августа. Сообщение об их исчезновении поступило 19 августа. В общей сложности в операции участвовали свыше 90 человек, включая сотрудников полиции, Следственного комитета, МЧС и местных жителей.