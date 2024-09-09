Томенко допустил введение режима ЧС из-за угрозы гибели урожая

Губернатор поручил Минсельхозу Алтайского края держать ситуацию на особом контроле

09 сентября 2024, 14:20, ИА Амител

Сбор урожая / Фото: unsplash.com

Дождливая погода стала серьезным препятствием для сбора урожая в Алтайском крае, заявил губернатор Виктор Томенко в телеграм-канале.

"За неделю аграрии смогли убрать только 20 тысяч гектаров. В целом отставание от плана на этот год – 15-20%", – написал он.

По словам губернатора, прогноз погоды на эту неделю оптимистичный, что позволит нарастить темпы работ. Тем не менее он поручил краевому Минсельхозу держать на особом контроле вопрос уборочной кампании, вести постоянный мониторинг и при переувлажнении почвы рассмотреть возможность объявления режима ЧС.

Как подчеркнул Томенко, ситуация сложная во всех районах.

"Уже сейчас специалисты фиксируют значительное превышение нормы по осадкам в Мамонтовском, Тальменском, Чарышском районах. Близки к такому положению Целинный, Ребрихинский, Хабарский, Шелаболихинский, Баевский, Тюменцевский, а также ряд других районов", – отметил он.

Режим ЧС позволит аграриям взаимодействовать с партнерами, в том числе с банками по продлению кредитов, добавил губернатор.