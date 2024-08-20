Аномальная жара и тропические ливни снижают урожайность сельхозкультур в Алтайском крае

20 августа 2024, 09:51, ИА Амител

Уборочная кампания. Фото: Clare Tallamy/unsplash.com

Из-за аномальной жары летом 2024 года уборочная кампания началась в Алтайском крае раньше обычного и шла с приличным опережением привычного графика. По данным регионального Минсельхоза, к 16 августа аграрии успели обмолотить озимые с 74% площадей, горох — с 45%, чечевицу — с 31%. Однако интенсивные дожди внесли свои корректировки: из-за переувлажненности почвы техника вязнет в грязи. Сроки сдвигаются, а в результате качество продукции страдает. Как идет битва за урожай на Алтае и какие прогнозы делают крестьяне — в материале amic.ru.

Аномальная жара и тропические ливни

Уборочная кампания в хозяйстве Сергея Лысова (Топчихинский район) стартовала 25 июля — на неделю раньше обычных сроков. К 19 августа здесь уже закончили с озимой пшеницей и горохом, практически сразу приступили к уборке яровой пшеницы. Запасов влаги было с лихвой, а из-за жаркой погоды у растений сократился вегетационный период.

Однако по итогу урожайность у озимой получилась ниже обычного: 39 центнеров с гектара. Сказалась сложная перезимовка. В первой декаде декабря снег лег не везде и земля сильно подмерзла. Усугубили ситуацию и дожди, после которых на почве образовалась ледяная корка.

"Из почти тысячи гектаров, которые в нашем хозяйстве были под озимой, 25% площадей пришлось перепахивать. Растения там полностью погибли. Пересеивали яровой пшеницей и горохом. Остальное, морщась, оставили, но и на этих полях местами было выпадение посевов. Та пшеница, которую убрали, с качеством немного подкачала. Обычно получали хороший третий класс, в этом году большая часть ушла в четвертый", — рассказывает Сергей Лысов.

Техника вышла в поля на уборочную раньше обычного даже в северном Тальменском районе. Молотить озимую пшеницу в ООО "Анисимово" тоже начали 25 июля, и за несколько дней по сухой погоде комбайны прошли все 624 га. Культура дала урожайность 48 ц/га. Результат неплохой, однако в прошлом году получили лучше — 50 ц/га.

Следующими на очереди были бобовые, но помешали дожди, рассказывает гендиректор Сергей Кацендорн. Только в ночь на 10 августа здесь выпало почти семь декадных норм осадков. Пострадали поля с горохом, овсом, полегло около 20% яровой пшеницы. Это не только усложняет уборочную кампанию и сказывается на ее скорости, но и ведет к потерям урожая.

"За свои 54 года такого дождя я не видел ни разу. Колосья полегли, весь хлеб скрученный, прибит к земле. Утром 15 августа у нас опять прошёл хороший ливень. Только в два часа начали молотить. В понедельник снова были осадки. В итоге горох стоял с урожаем далеко за 35 ц/га, а в бункер попало только 24. Уборочная тяжело идёт. И такая ситуация не только в нашем хозяйстве", — говорит руководитель.

Урожай озимой пшеницы, которую успели убрать еще до 1 августа, радует руководителя ООО "Майское" Александра Траутвейна. На разных полях взяли от 45 до 50 центнеров с гектара. Однако по остальным культурам не все так оптимистично: снижение от видовой урожайности составит от 30 до 50%, считает аграрий.

Снижение урожайности и цен

Всему виной природные аномалии. Из-за ветров и дождей в Косихинском районе много зерна полегло. Неплохо смотрелся ячмень, но по нему суперурожая уже не будет, убежден эксперт. Овес почти весь покрутило и положило: видовая урожайность была на 40, в итоге он дал 30 центнеров с гектара. Однако он очень переувлажнен, и каждую партию приходится прогонять через сушилку, рассказывает Александр Траутвейн.

"У нас потери большие, и в других хозяйствах района ситуация такая же. Идут не просто дожди, а настоящие тропические ливни. Почва переувлажненная, поэтому темпов уборки нет. С горохом вообще беда: который стоял в полях – пооббивало и стручки расщелкнулись. Тот, что лежал в валках, начал подгнивать и прорастать. Кое-как его домолотили, комбайны практически ползали: все забивало грязью. А чем дальше уходят сроки, тем больше снижается урожайность. Огорчает и гречиха: слишком много пустоцвета", — делает выводы Александр Траутвейн.

Несмотря на проблемы с дождями, в Троицком районе дают неплохие прогнозы на пшеницу, овес. Рожь смотрелась хорошо, но, когда ее уже убрали с полей и сдали на анализ, выяснилось, что число падения низкое. Хотели сдать на муку, но теперь она пойдет только на фураж, говорит глава КФХ Евгений Поваровов. Подкачала и гречиха, которая последние несколько лет в Алтайском крае давала рекордный урожай. Впрочем, как и цены на нее.

"Пока полностью вывести из структуры севооборота гречиху мы не можем, вынуждены выращивать. Сегодня за тонну зернопереработчики предлагают максимум 13,5 тысяч рублей, три года назад цена была в районе 30", – говорит Евгений Поваров.

О том, что цены на гречиху будут минимальными из-за больших переходящих остатков, Сергей Лысов догадывался. Остатки непереработанной крупы на 1 июня 2024 года в регионе превысили 100 тыс. тонн. Поэтому руководитель в этом году вместо этой сельхозкультуры сделал основную ставку на горох. Им в хозяйстве занято 2189 га. И кажется, не прогадал: урожайность для хозяйства рекордная — 31 ц/га. Качество у культуры отменное — соответствует всем требованиям для экспорта. Это внушает аграрию оптимизм: продать ее можно дороже, чем на внутреннем рынке.

"По гороху у нас все документы для экспорта есть, сейчас активно работаем с экспортёрами. Наши переработчики у себя на воротах больше 20 тысяч за тонну не дают, а до них еще довезти за свой счет надо. При поставках за границу цена реализации на три тысячи выше. Арифметика простая", — объясняет Сергей Лысов.

Цены ниже, чем в прошлом году

Сейчас главная задача — убрать яровую пшеницу. Пока культура дает 43 центнера с гектара. Для предприятия это высокий результат. Комбайны успели пройти порядка 950 га — менее половины от общей площади посевов. Но дают осторожный прогноз, так как не знают, что будет с погодой дальше.

"Как специалист по выращиванию зерновых, я результатом доволен. Но как руководитель, видя цены на сельхозпродукцию и учитывая затраты, которые приходится нести, огорчен. Ножницы цен все глубже вонзаются в нашу рентабельность. За тонну третьего класса пшеницы без НДС переработчики дают порядка 10 тысяч рублей. И прослеживается тенденция к понижению", — говорит Сергей Лысов.

Богатый урожай яровой пшеницы в ООО "Анисимово". Руководитель отмечает, что последний раз такой был в 2018 году. Сергей Кацендорн рассчитывает, что она преимущественно будет третьего класса, если дожди не вымоют клейковину и не уведут ее в фураж.

На элеваторы завозить зерно начали три недели назад. Пока урожайность по пшенице в Алтайском крае хорошая. Если в 2023 году она в среднем составляла 35 ц/га, то в этом году в районе 50 ц/га, говорит ведущий менеджер оказания элеваторных услуг экспортного союза SEUS Алексей Шехматов. Однако из-за обильных дождей влажность у пшеницы действительно повышенная: при ГОСТе в 14,5% в среднем у пшеницы показатель за 20%.

"Пока в основном заходит 4-й класс, "тройка" выстреливает, но в небольших объёмах. Если в прошлом году мы искали число падения, то в этом году низкая клейковина, поэтому и класс ниже. Поставки зерна идут, но с достаточно долгосрочными паузами", — объясняет Алексей Шехматов.

При этом Сергей Кацендорн подчеркивает, что пока у аграриев нет ясности со сбытом: цены катастрофически падают, хотя затраты в этом году выросли примерно на 20%. Стоимость топлива, запчастей, техники идет в гору. Растут и процентные ставки по кредитам — без заёмных средств предприятиям не выжить, говорит руководитель.

Его поддерживает коллега из Кулунды Отто Гросс. Руководитель ООО "Степное" отмечает, что, помимо прочего, в этом году из-за большой влажности сельхозкультуры больше болели. Из-за сырости также отмечалось небывалое нашествие вредителей, а сорняки росли как на дрожжах. Из-за этого резко возросли расходы на приобретение средств защиты растений, а для предприятий это серьезная финансовая нагрузка. При этом цены на сельхозпродукцию сейчас даже ниже, чем год назад, подчеркивает Гросс.