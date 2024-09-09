НОВОСТИПроисшествия

В Петербурге пьяный мужчина зарезал собственную дочь

Полицейских вызвали соседи злоумышленника

09 сентября 2024, 17:00, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пьяный житель Санкт-Петербурга зарезал свою 18-летнюю дочь, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Инцидент случился в доме № 10 по улице Поликарпова.

Соседи сообщили в полицию, что неадекватный мужчина бегает с ножом. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в одной из квартир тело 18-летней девушки со множеством ножевых ранений. Как оказалось, к преступлению причастен ее неработающий 39-летний отец, который был пьян.

Горожанина госпитализировали. После улучшения состояния его доставят в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Санкт-Петербург

Комментарии 7

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Денис

17:01:31 09-09-2024

Порезал тогда уж, а не зарезал

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Гость

17:39:21 09-09-2024

Денис (17:01:31 09-09-2024) Порезал тогда уж, а не зарезал... Обнаружили тело. порезал

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Musik

17:06:53 09-09-2024

Белочка может. Страшный зверь.

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Гость

22:09:12 09-09-2024

Musik (17:06:53 09-09-2024) Белочка может. Страшный зверь. ... Да, белка, раз его вначале отправили в больницу.

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Musik

08:39:29 10-09-2024

Гость (22:09:12 09-09-2024) Да, белка, раз его вначале отправили в больницу.... Потом на белку дело, а алкашу лечение и условный.
А вот девушке не помочь...

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Гость

17:39:18 09-09-2024

Культурная столица

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Гость

08:26:09 10-09-2024

Во тварь

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