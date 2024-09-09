В Петербурге пьяный мужчина зарезал собственную дочь
Полицейских вызвали соседи злоумышленника
09 сентября 2024, 17:00, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пьяный житель Санкт-Петербурга зарезал свою 18-летнюю дочь, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.
Инцидент случился в доме № 10 по улице Поликарпова.
Соседи сообщили в полицию, что неадекватный мужчина бегает с ножом. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в одной из квартир тело 18-летней девушки со множеством ножевых ранений. Как оказалось, к преступлению причастен ее неработающий 39-летний отец, который был пьян.
Горожанина госпитализировали. После улучшения состояния его доставят в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
17:01:31 09-09-2024
Порезал тогда уж, а не зарезал
17:39:21 09-09-2024
Денис (17:01:31 09-09-2024) Порезал тогда уж, а не зарезал... Обнаружили тело. порезал
17:06:53 09-09-2024
Белочка может. Страшный зверь.
22:09:12 09-09-2024
Musik (17:06:53 09-09-2024) Белочка может. Страшный зверь. ... Да, белка, раз его вначале отправили в больницу.
08:39:29 10-09-2024
Гость (22:09:12 09-09-2024) Да, белка, раз его вначале отправили в больницу.... Потом на белку дело, а алкашу лечение и условный.
А вот девушке не помочь...
17:39:18 09-09-2024
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Во тварь