В Петербурге пьяный мужчина зарезал собственную дочь

Полицейских вызвали соседи злоумышленника

09 сентября 2024, 17:00, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пьяный житель Санкт-Петербурга зарезал свою 18-летнюю дочь, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

Инцидент случился в доме № 10 по улице Поликарпова.

Соседи сообщили в полицию, что неадекватный мужчина бегает с ножом. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в одной из квартир тело 18-летней девушки со множеством ножевых ранений. Как оказалось, к преступлению причастен ее неработающий 39-летний отец, который был пьян.

Горожанина госпитализировали. После улучшения состояния его доставят в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.