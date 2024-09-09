В Новосибирске 19-летняя мать молит близких о прощении за убийство дочери

Девушке грозит пожизненное

09 сентября 2024, 10:47, ИА Амител

Младенец / Источник фото: unsplash.com

В Новосибирске продолжается суд над 19-летней матерью, убившей новорожденную дочку из-за ее плача, пишет "КП-Новосибирск".

Трагедия случилась в декабре 2023 года, когда девушка, укачивая малышку, ударила ее о диван. Скорую она вызвала только через два с половиной часа, когда девочка уже не подавала признаков жизни.

Сначала мать сказала врачам, что ребенок поперхнулся, но при обследовании выяснили, что у малышки был ушиб головного мозга.

Медикам удалось завести сердце девочки, но 27 февраля она скончалась – из-за обмана матери время было упущено.

Региональный Следком возбудил уголовное дело, сначала по статье о причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть малолетнего, но затем переквалифицировав его в убийство малолетнего.

Сейчас мать находится под стражей, а дело уже рассматривают в суде – девушке грозит вплоть до пожизненного.