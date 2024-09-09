В Новосибирске 19-летняя мать молит близких о прощении за убийство дочери
Девушке грозит пожизненное
09 сентября 2024, 10:47, ИА Амител
В Новосибирске продолжается суд над 19-летней матерью, убившей новорожденную дочку из-за ее плача, пишет "КП-Новосибирск".
Трагедия случилась в декабре 2023 года, когда девушка, укачивая малышку, ударила ее о диван. Скорую она вызвала только через два с половиной часа, когда девочка уже не подавала признаков жизни.
Сначала мать сказала врачам, что ребенок поперхнулся, но при обследовании выяснили, что у малышки был ушиб головного мозга.
Медикам удалось завести сердце девочки, но 27 февраля она скончалась – из-за обмана матери время было упущено.
Региональный Следком возбудил уголовное дело, сначала по статье о причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть малолетнего, но затем переквалифицировав его в убийство малолетнего.
Сейчас мать находится под стражей, а дело уже рассматривают в суде – девушке грозит вплоть до пожизненного.
"Она пишет маме из СИЗО письма. Просит помощи, желательно деньгами, она понимает, что виновата, но просит не отворачиваться от нее. Но это очень сложно. На самое первое ей ответили, а потом перестали это делать", – рассказали близкие обвиняемой.
11:12:57 09-09-2024
Итоги воспитания, интернета, .. выход один - ответить по закону.
12:46:01 09-09-2024
а разве такое можно простить и, желательно, деньгами? не, пусть гниёт на зоне.
13:24:11 09-09-2024
Смысл ее на зоне держать всю жизнь за счет налогоплательщиков? Стерилизовать и запрет на усыновление и через 5 лет выпустить. Матерью она после стерилизации не сможет, усыновить тоже - это будет лучшее наказание для нее.
17:17:20 09-09-2024
Что вы все набросились на девчонку,по сути.Может, у ней была послеродовая депрессия.Девчонке лет мало, жизненного опыта никакого, вот ум и поехал из-за депрессии.А близких рядом никого не было, может она без мужа родила, это обстоятельство тоже на психику давило. Да вспомните свои 19 лет.Мало ли каждый из нас с психикой не дружил.
17:22:20 09-09-2024
женщинам не назначают пожизненное