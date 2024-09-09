Ведущий КВН скончался 8 сентября

09 сентября 2024, 15:39, ИА Амител

Александр Масляков / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ведущего КВН Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил агентству ТАСС источник в окружении знаменитости.

По его словам, дата прощания и похорон пока уточняются.

Александр Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал рак легких, с которым легенда российского телевидения боролся с 2022 года.

Масляков был бессменным руководителем и ведущим КВН с 1964-го по 2022 год. Также вел шоу "Что? Где? Когда", "Минута славы" и другие.