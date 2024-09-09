8 сентября не стало Александра Васильевича Маслякова. Легендарный телеведущий, почти полвека создававший КВН, скончался на 83-м году жизни.
О том, каким Масляков запомнится широкой публике и тем, кому он открыл путь на телевидение, – в материале amic.ru.
Сын военного летчика
Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (сейчас – Екатеринбург). Отец – Василий Васильевич Масляков, военный летчик. Он прошел Великую Отечественную войну, был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За освобождение Варшавы", "За оборону советского Заполярья", "За оборону Москвы", "За победу над Германией" и "За боевые заслуги". Мать – Зинаида Алексеевна – была домохозяйкой.
Война очень сильно повлияла на судьбу Масляковых. До ее начала они жили в Ленинграде, но в 1941-м мать была вынуждена уехать в Челябинск. Александр Масляков родился по пути туда, когда Зинаида Алексеевна была в Свердловске.
Когда отец вернулся с фронта, семья переехала сначала в Баку, потом в Кутаиси, а затем – в Москву. В столице маленький Саша Масляков и пошел в школу.
Ведущим стал случайно
В 60-е Масляков стал студентом энергетического факультета Московского института инженеров транспорта (сейчас – РУТ, Российский университет транспорта). После получения диплома около года трудился инженером в проектном институте "Гипросахар".
Но еще в 1964-м студент попал на телевидение и стал соведущим "Клуба веселых и находчивых". Как вспоминал сам Масляков, это было простое стечение обстоятельств. Команда университета, где учился Александр Васильевич, была действующим победителем. Поэтому и ведущим хотели видеть молодого и энергичного студента из этого вуза. Одним из тех пяти, на кого пал выбор, был Масляков.
После четырех лет работы телеведущим Масляков дополнительно окончил Высшие курсы работников телевидения. В 1971-м КВН закрыли, но Масляков не бросил работу на телевидении. Он был ведущим множества разных проектов. Так было до тех пор, пока КВН не вернулся.
Построил КВН, который мы знаем
"Клуб веселых и находчивых" было решено возродить в 1986-м. С первой же телепередачи ведущим вновь стал Александр Масляков. Но в этот раз история продлилась почти 40 лет: все это время Александр Васильевич бессменно вел передачу.
За это время он стал и руководителем, и режиссером КВН, возглавил созданный им Международный союз КВН, а также создал творческое объединение "АМик", производившее и выпускающее телеигру. КВН при Александре Маслякове стал одной из самых популярных передач на отечественном телевидении и настоящей "Фабрикой звезд".
Многие юмористы, выступавшие в КВН (Азамат Мусагалиев, Михаил Галустян, Сергей Светлаков, Гарик Харламов – это лишь верхушка айсберга), стали большими звездами. Но первую популярность они обрели именно благодаря КВН. К Маслякову тоже относились по-разному. Но все сходились на том, что для игры он был "центром всего".
"Как только не называли его за глаза кавээнщики – барин, хранитель, АлВасМас. Любя, конечно. Для них он – непререкаемый авторитет, абсолютный монарх. С легкой руки монарха игра превратилась в настоящую фабрику звезд. И сегодня многие телевизионные знаменитости могут сказать: "Все мы вышли из КВН", – писал в 2011 году о нем Леонид Парфенов.
Карьера помимо КВН
В период, когда КВН был закрыт, Масляков работал в других программах. Он был ведущим передач "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!", "Веселые ребята", "Испытай себя", а также фестиваля "Песня года". Именно Александр Васильевич стал первым ведущим "Что? Где? Когда?". В первом выпуске, вышедшем в 1976-м, ведущего не было, а уже во втором программу вел Масляков.
Также Масляков "засветился" и в кино. Он сыграл эпизодические роли в фильмах "Ар-хи-ме-ды!" (1975), "Не хочу быть взрослым" (1982), "Полоса препятствий" (1984), "Как стать счастливым" (1985).
Также принял участие в написании нескольких книг: "Мы начинаем КВН" (1996), "Мы начинаем КВН. Продолжение" (2004), "КВН жив! Самая полная энциклопедия" (2016).
В 1994-м Маслякову присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.
Звания и награды
Александр Васильевич Масляков – полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (2006 – IV степень, 2011 – III степень, 2016 – II степень, 2021 – I степень).
Также награжден орденами Александра Невского (2015), "Достык" II степени (Казахстан, 2007), "Достук" (Киргизия, 2017). В 1996-м получил благодарность президента России.
Двукратный лауреат премии ТЭФИ.
Болезнь и уход с телеэкрана
В 2022-м Александр Масляков ушел с телеэкрана. Он два раза переболел коронавирусом, из-за чего его состояние сильно ухудшилось. СМИ сообщали о том, что у него также была обнаружена опухоль. Александр Васильевич продолжал руководить всеми процессами, но перестал появляться на съемках (да и на публике вообще). За кулисами говорили о том, что он тяжело болеет.
Сначала ведущие менялись, а с 2024-го вести программу стабильно стал Дмитрий Хрусталев.
О смерти Маслякова стало известно 8 сентября 2024 года.
"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и основателем творческого объединения "АМиК". Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову", – такое заявление было опубликовано в официальных сообществах КВН в соцсетях.
От чего умер Александр Масляков?
По предварительным данным, причиной смерти стал рак. Об этом сообщил Telegram-канал Shot
, уточняя, что Масляков умер от неоперабельной опухоли легких.
"Был планетой, вокруг которой мы все крутились"
Многие, кто работал с Александром Масляковым и стал звездой благодаря КВН, опубликовали трогательные посты в соцсетях.
"Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память", – написал Сергей Светлаков.Михаил Галустян в своем Telegram-канале написал, что Масляков сделал многое не только для него лично, но и для юмора в целом:
"Я Вас всегда любил и буду любить. Скольким молодым дарованиям Вы дали дорогу в большой мир. Большое количество выходцев из Вашей школы сейчас занимают лидирующие позиции на российском телевидении, в кино и шоу-бизнесе. Мы сохраним о Вас светлую память".Слова соболезнования и благодарности "за все" опубликовали Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов, Павел Воля, Сангаджи Тарбаев и многие другие звезды КВН.
Дмитрий Нагиев в разговоре с ТАСС сообщил, что поддерживал связь с Масляковым. Два месяца назад они общались в последний раз. Месяц назад Масляков трубку уже не взял: жена сообщила, что муж "чуть приболел".
"То мужество, с которым человек уходил, угасал, – для меня это урок личного мужества", – сказал Нагиев. Высказался и гендиректор Первого канала Константин Эрнст:
"Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым".
Когда и где похоронят Александра Маслякова?
Информация об этом будет опубликована позднее.
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