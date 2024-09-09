Бессменный ведущий игры дал путевку в жизнь десяткам талантливых людей

09 сентября 2024, 11:00, ИА Амител

Александр Масляков / Фото: сообщество "Международный союз КВН" во "ВКонтакте"

8 сентября не стало Александра Васильевича Маслякова. Легендарный телеведущий, почти полвека создававший КВН, скончался на 83-м году жизни.

О том, каким Масляков запомнится широкой публике и тем, кому он открыл путь на телевидение, – в материале amic.ru.

1 Сын военного летчика Александр Васильевич Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (сейчас – Екатеринбург). Отец – Василий Васильевич Масляков, военный летчик. Он прошел Великую Отечественную войну, был награжден орденом Красной Звезды, медалями "За освобождение Варшавы", "За оборону советского Заполярья", "За оборону Москвы", "За победу над Германией" и "За боевые заслуги". Мать – Зинаида Алексеевна – была домохозяйкой. Война очень сильно повлияла на судьбу Масляковых. До ее начала они жили в Ленинграде, но в 1941-м мать была вынуждена уехать в Челябинск. Александр Масляков родился по пути туда, когда Зинаида Алексеевна была в Свердловске. Когда отец вернулся с фронта, семья переехала сначала в Баку, потом в Кутаиси, а затем – в Москву. В столице маленький Саша Масляков и пошел в школу.

2 Ведущим стал случайно В 60-е Масляков стал студентом энергетического факультета Московского института инженеров транспорта (сейчас – РУТ, Российский университет транспорта). После получения диплома около года трудился инженером в проектном институте "Гипросахар". Но еще в 1964-м студент попал на телевидение и стал соведущим "Клуба веселых и находчивых". Как вспоминал сам Масляков, это было простое стечение обстоятельств. Команда университета, где учился Александр Васильевич, была действующим победителем. Поэтому и ведущим хотели видеть молодого и энергичного студента из этого вуза. Одним из тех пяти, на кого пал выбор, был Масляков. После четырех лет работы телеведущим Масляков дополнительно окончил Высшие курсы работников телевидения. В 1971-м КВН закрыли, но Масляков не бросил работу на телевидении. Он был ведущим множества разных проектов. Так было до тех пор, пока КВН не вернулся.

3 Построил КВН, который мы знаем "Клуб веселых и находчивых" было решено возродить в 1986-м. С первой же телепередачи ведущим вновь стал Александр Масляков. Но в этот раз история продлилась почти 40 лет: все это время Александр Васильевич бессменно вел передачу. За это время он стал и руководителем, и режиссером КВН, возглавил созданный им Международный союз КВН, а также создал творческое объединение "АМик", производившее и выпускающее телеигру. КВН при Александре Маслякове стал одной из самых популярных передач на отечественном телевидении и настоящей "Фабрикой звезд". Многие юмористы, выступавшие в КВН (Азамат Мусагалиев, Михаил Галустян, Сергей Светлаков, Гарик Харламов – это лишь верхушка айсберга), стали большими звездами. Но первую популярность они обрели именно благодаря КВН. К Маслякову тоже относились по-разному. Но все сходились на том, что для игры он был "центром всего". "Как только не называли его за глаза кавээнщики – барин, хранитель, АлВасМас. Любя, конечно. Для них он – непререкаемый авторитет, абсолютный монарх. С легкой руки монарха игра превратилась в настоящую фабрику звезд. И сегодня многие телевизионные знаменитости могут сказать: "Все мы вышли из КВН", – писал в 2011 году о нем Леонид Парфенов.

4 Карьера помимо КВН В период, когда КВН был закрыт, Масляков работал в других программах. Он был ведущим передач "Алло, мы ищем таланты!", "Адреса молодых", "А ну-ка, парни!", "А ну-ка, девушки!", "Веселые ребята", "Испытай себя", а также фестиваля "Песня года". Именно Александр Васильевич стал первым ведущим "Что? Где? Когда?". В первом выпуске, вышедшем в 1976-м, ведущего не было, а уже во втором программу вел Масляков. Также Масляков "засветился" и в кино. Он сыграл эпизодические роли в фильмах "Ар-хи-ме-ды!" (1975), "Не хочу быть взрослым" (1982), "Полоса препятствий" (1984), "Как стать счастливым" (1985). Также принял участие в написании нескольких книг: "Мы начинаем КВН" (1996), "Мы начинаем КВН. Продолжение" (2004), "КВН жив! Самая полная энциклопедия" (2016). В 1994-м Маслякову присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

5 Звания и награды Александр Васильевич Масляков – полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (2006 – IV степень, 2011 – III степень, 2016 – II степень, 2021 – I степень). Также награжден орденами Александра Невского (2015), "Достык" II степени (Казахстан, 2007), "Достук" (Киргизия, 2017). В 1996-м получил благодарность президента России. Двукратный лауреат премии ТЭФИ.

6 Болезнь и уход с телеэкрана В 2022-м Александр Масляков ушел с телеэкрана. Он два раза переболел коронавирусом, из-за чего его состояние сильно ухудшилось. СМИ сообщали о том, что у него также была обнаружена опухоль. Александр Васильевич продолжал руководить всеми процессами, но перестал появляться на съемках (да и на публике вообще). За кулисами говорили о том, что он тяжело болеет. Сначала ведущие менялись, а с 2024-го вести программу стабильно стал Дмитрий Хрусталев. О смерти Маслякова стало известно 8 сентября 2024 года. "С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков. Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу "КВН", став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами. Александр Васильевич получил множество наград, был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и основателем творческого объединения "АМиК". Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову", – такое заявление было опубликовано в официальных сообществах КВН в соцсетях.

7 От чего умер Александр Масляков? По предварительным данным, причиной смерти стал рак. Об этом сообщил Telegram-канал Shot , уточняя, что Масляков умер от неоперабельной опухоли легких.

8 "Был планетой, вокруг которой мы все крутились" Многие, кто работал с Александром Масляковым и стал звездой благодаря КВН, опубликовали трогательные посты в соцсетях. "Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память", – написал Сергей Светлаков. Михаил Галустян в своем Telegram-канале написал, что Масляков сделал многое не только для него лично, но и для юмора в целом: "Я Вас всегда любил и буду любить. Скольким молодым дарованиям Вы дали дорогу в большой мир. Большое количество выходцев из Вашей школы сейчас занимают лидирующие позиции на российском телевидении, в кино и шоу-бизнесе. Мы сохраним о Вас светлую память". Слова соболезнования и благодарности "за все" опубликовали Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов, Павел Воля, Сангаджи Тарбаев и многие другие звезды КВН. Дмитрий Нагиев в разговоре с ТАСС сообщил, что поддерживал связь с Масляковым. Два месяца назад они общались в последний раз. Месяц назад Масляков трубку уже не взял: жена сообщила, что муж "чуть приболел". "То мужество, с которым человек уходил, угасал, – для меня это урок личного мужества", – сказал Нагиев. Высказался и гендиректор Первого канала Константин Эрнст: "Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым".