В двух районах Барнаула отключили горячую воду. Список адресов

Энергетики ведут работы на теплосетях

10 сентября 2024, 10:40, ИА Амител

Вода / Источник фото: unsplash.com

В двух районах Барнаула отключили горячую воду, сообщили в СГК.

В Железнодорожном районе специалисты устраняют повреждение на магистральной теплосети. Подачу ресурса ограничили с 10:00 до 20:00 по адресам:

В Октябрьском районе также проводят технические работы на теплосети. Горячей воды здесь нет с 09:00 до 21:00. Адреса отключения: