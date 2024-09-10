В двух районах Барнаула отключили горячую воду. Список адресов
Энергетики ведут работы на теплосетях
10 сентября 2024, 10:40, ИА Амител
Вода / Источник фото: unsplash.com
В двух районах Барнаула отключили горячую воду, сообщили в СГК.
В Железнодорожном районе специалисты устраняют повреждение на магистральной теплосети. Подачу ресурса ограничили с 10:00 до 20:00 по адресам:
В Октябрьском районе также проводят технические работы на теплосети. Горячей воды здесь нет с 09:00 до 21:00. Адреса отключения:
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