НОВОСТИОбщество

Глава Барнаула поручил определить дату запуска отопления в городе

Паспорт готовности города к отопительному периоду планируется получить не позднее 15 ноября

09 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: unsplash.com
Отопительный сезон / Фото: unsplash.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил держать на особом контроле вопросы по получению актов готовности многоквартирных домов, общеобразовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и спорта, сообщает мэрия.

"Также Вячеслав Франк поручил определить дату запуска отопления в краевой столице", – отметили в мэрии.

Как рассказал замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Татьянин, запас топлива на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 сформирован. Напомним, основное теплоснабжение осуществляется от указанных теплоцентралей, кроме того, в городе есть 49 котельных.

К отопительному сезону необходимо подготовить 2788 многоквартирных домов, на данный момент получены акты готовности 2334 домов (83,7%). Акты готовности также получили 90,9% учреждений здравоохранения, 87,5% учреждений культуры, 97% организаций спорта и образовательных организаций.

"Паспорт готовности города к отопительному периоду планируется получить не позднее 15 ноября", – подчеркнул Татьянин.

Работа комиссии / Фото: barnaul.org

В Барнауле в работе одной УК выявили недостатки при подготовке к отопительному сезону

Важно, чтобы все управляющие организации получили паспорта готовности своевременно
НОВОСТИОбщество
Барнаул отопительный сезон
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Комментарии 32

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Гость

15:44:50 09-09-2024

не позднее 15 ноября///Так-то к этому времени уже снег ляжет и температура явно ниже нуля

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Гость

15:57:02 09-09-2024

Гость (15:44:50 09-09-2024) не позднее 15 ноября///Так-то к этому времени уже снег ляжет... тепло на улице становится после включения отопления.
(Барнаульская примета)

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Гость

15:49:10 09-09-2024

Может быть не позднее 15 октября, а не ноября надо быть готовым-то? Не?

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Гость

15:59:39 09-09-2024

Гость (15:49:10 09-09-2024) Может быть не позднее 15 октября, а не ноября надо быть гото... Может вообще 15 сентября?

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Musik

16:57:02 09-09-2024

Гость (15:59:39 09-09-2024) Может вообще 15 сентября?... Отопление - лишняя причуда.
В прохлада мясо хранится лучше.

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Гость

17:15:58 09-09-2024

Musik (16:57:02 09-09-2024) Отопление - лишняя причуда.В прохлада мясо хранится лучш... Мясо еще лучше хранится в формалине

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Гость

17:13:55 09-09-2024

Отменить отопление. И все))

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Гость

18:24:11 09-09-2024

В советское время, помнится, отопительный сезон в Барнауле был с 15 сентября по 15 мая.

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Гость

18:52:56 09-09-2024

Гость (18:24:11 09-09-2024) В советское время, помнится, отопительный сезон в Барнауле б... И стоило это сущие копейки... Представьте, какие цены на отопление появятся в квитанциях, если включат рано. За окном еще будет тепло , а в квартире духота. А вообще-то нам обещают очень теплую зиму.

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Гость

20:24:09 09-09-2024

Гость (18:52:56 09-09-2024) И стоило это сущие копейки... Представьте, какие цены на ото...
Также, как обещали холодное лето? Ну-ну...

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Тень Сталина

20:29:59 09-09-2024

Гость (20:24:09 09-09-2024) Также, как обещали холодное лето? Ну-ну... ... Холодное лето 53 ?

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Гость

07:30:37 10-09-2024

Гость (18:52:56 09-09-2024) И стоило это сущие копейки... Представьте, какие цены на ото...
Так ты работай иди! А не сообщения каждый день строчи. Пусть лучше жарко будет, чем от холода колотиться и простывать. А нет денег - продавайте и покупайте меньшую по площади, чтобы платить меньше.

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Гость

14:16:24 10-09-2024

Гость (07:30:37 10-09-2024) Так ты работай иди! А не сообщения каждый день строчи. П... ты че прокурор мои деньги считать????

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Гость

08:19:59 10-09-2024

Гость (18:52:56 09-09-2024) И стоило это сущие копейки... Представьте, какие цены на ото... Теплая это сколько? В -10 тоже теплых батарей хочется.

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Гость

09:16:20 10-09-2024

Гость (18:52:56 09-09-2024) И стоило это сущие копейки... Представьте, какие цены на ото... Не нужно путать тему отопления с темой его стоимости. Ресурс нужен не только для комфорта проживающих, но и для сохранения самого дома.

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Хоба

12:55:18 10-09-2024

Гость (09:16:20 10-09-2024) Не нужно путать тему отопления с темой его стоимости. Ресурс... Рессурс дома конечно же важнее здоровья и комфорта

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Гость

19:14:39 09-09-2024

15 ноября? а че не января. или мы чего-то не знаем?? и до ноября будет тепло-претепло?

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Гость

19:45:08 09-09-2024

обычно включают в 20-х числах сентября, например, в прошлом году школы начали подключать с 21 сентября

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Гость

22:21:46 09-09-2024

Гость (19:45:08 09-09-2024) обычно включают в 20-х числах сентября, например, в прошлом ...
Да, я как раз с морюшка возвращаюсь, а в сибирской квартире теплоооо!!!!

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Алексей

20:24:17 09-09-2024

- Может быть октября? Ноябрь это же почти...
- Сказали "ноября", значит ноября!

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гость

00:26:04 10-09-2024

так то уже неделю в квартирах холодно, не говоря уже о школах и садах

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Светлана

00:39:04 10-09-2024

Я включаю второй день себе обогреватель.

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Погода в доме

08:04:05 10-09-2024

Светлана (00:39:04 10-09-2024) Я включаю второй день себе обогреватель.... Мужчину себе заведите - будет теплее

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Мария

06:13:22 10-09-2024

В том году 15 сентября включили, а почему в этом на 2 мес. Позже? Дома уже холдно. Дети болеют

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Гость

15:27:55 10-09-2024

Мария (06:13:22 10-09-2024) В том году 15 сентября включили, а почему в этом на 2 мес. П... Дааа. Дети сегодня болеют. Из за холодной квартиры

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Гость

07:53:19 10-09-2024

Совсем не в себе что-ли?

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Гость

08:27:53 10-09-2024

15 ноября -- а че не 15 января?

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Гость

10:22:12 10-09-2024

Дети в садиках болеют, в школе дубак про квартиру вообще молчу. Чисто по человечески, надо бы дать тепло людям. Но у нас то всё для людей.

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Вера

12:27:34 10-09-2024

Дураки, что ли? Редакторы,вы очумели????может, все таки сентября?!!!

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Гость

12:28:12 10-09-2024

Отопление начнут подключать с 16 сентября.

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Гость

14:18:03 10-09-2024

пока 12 градусов в квартирах не будет - отопления не делать! во всем мире так живут

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Елена

19:25:50 10-09-2024

Нет, не так! Когда среднесуточная температура не будет 9 °С трое суток.

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