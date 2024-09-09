Глава Барнаула поручил определить дату запуска отопления в городе

Паспорт готовности города к отопительному периоду планируется получить не позднее 15 ноября

09 сентября 2024, 15:40, ИА Амител

Отопительный сезон / Фото: unsplash.com

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил держать на особом контроле вопросы по получению актов готовности многоквартирных домов, общеобразовательных организаций, учреждений культуры, здравоохранения и спорта, сообщает мэрия.

"Также Вячеслав Франк поручил определить дату запуска отопления в краевой столице", – отметили в мэрии.

Как рассказал замглавы администрации по городскому хозяйству Сергей Татьянин, запас топлива на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 сформирован. Напомним, основное теплоснабжение осуществляется от указанных теплоцентралей, кроме того, в городе есть 49 котельных.

К отопительному сезону необходимо подготовить 2788 многоквартирных домов, на данный момент получены акты готовности 2334 домов (83,7%). Акты готовности также получили 90,9% учреждений здравоохранения, 87,5% учреждений культуры, 97% организаций спорта и образовательных организаций.