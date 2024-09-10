На дорогах Алтайского края за неделю погибло три человека и 46 пострадало
Также сотрудники ГАИ зафиксировали более пяти тысяч нарушений ПДД
10 сентября 2024, 11:15, ИА Амител
Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за неделю с 2 по 8 сентября зарегистрировали 41 дорожно-транспортное происшествие, сообщили в ГАИ региона.
В этих авариях погибли три человека и 46 пострадали, в том числе шестеро детей.
Также за этот период в крае зафиксировали 5075 нарушений ПДД. 146 водителей при этом были пьяны, а 18 из них сели за руль в таком виде повторно.
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