На дорогах Алтайского края за неделю погибло три человека и 46 пострадало

Также сотрудники ГАИ зафиксировали более пяти тысяч нарушений ПДД

10 сентября 2024, 11:15, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за неделю с 2 по 8 сентября зарегистрировали 41 дорожно-транспортное происшествие, сообщили в ГАИ региона.

В этих авариях погибли три человека и 46 пострадали, в том числе шестеро детей.

Также за этот период в крае зафиксировали 5075 нарушений ПДД. 146 водителей при этом были пьяны, а 18 из них сели за руль в таком виде повторно.