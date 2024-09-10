Мошенник похитил со счета алтайской пенсионерки 600 тысяч рублей
Женщина скачала программу и делала то, что просил неизвестный
10 сентября 2024, 14:00, ИА Амител
67-летняя жительница Алтайского края лишилась крупной суммы денег, поверив лжесотруднику здравоохранения, сообщили в МВД региона.
Женщине позвонил незнакомец и сказал, что медорганизации переходят на электронный документооборот. И чтобы взять талон на прием, больше якобы не нужно стоять в очереди – достаточно только установить новое приложение.
Пенсионерка под руководством мужчины скачала программу, зарегистрировалась и выполнила нужные ему действия.
Затем он потребовал подтвердить очередную операцию, но женщина засомневалась и завершила разговор. Однако тут же пришло сообщение банка о списании денег с ее карты неизвестному. Ущерб составил около 600 тысяч рублей.
01:25:20 11-09-2024
нищие пенсионеры жгут. у подружки мама постоянно гоняет в круиз по Средиземному до Турции, по 200 000 за неделю, с подружкой. 77 и 78 лет кутилам. Ну эгей, давайте, пишите про ваши нищие зарплаты и нищих стариков, чо притихли то