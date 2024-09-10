Мошенник похитил со счета алтайской пенсионерки 600 тысяч рублей

Женщина скачала программу и делала то, что просил неизвестный

10 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Смартфон / Источник фото: unsplash.com

67-летняя жительница Алтайского края лишилась крупной суммы денег, поверив лжесотруднику здравоохранения, сообщили в МВД региона.

Женщине позвонил незнакомец и сказал, что медорганизации переходят на электронный документооборот. И чтобы взять талон на прием, больше якобы не нужно стоять в очереди – достаточно только установить новое приложение.

Пенсионерка под руководством мужчины скачала программу, зарегистрировалась и выполнила нужные ему действия.

Затем он потребовал подтвердить очередную операцию, но женщина засомневалась и завершила разговор. Однако тут же пришло сообщение банка о списании денег с ее карты неизвестному. Ущерб составил около 600 тысяч рублей.