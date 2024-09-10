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Мошенник похитил со счета алтайской пенсионерки 600 тысяч рублей

Женщина скачала программу и делала то, что просил неизвестный

10 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Смартфон / Источник фото: unsplash.com
Смартфон / Источник фото: unsplash.com

67-летняя жительница Алтайского края лишилась крупной суммы денег, поверив лжесотруднику здравоохранения, сообщили в МВД региона.

Женщине позвонил незнакомец и сказал, что медорганизации переходят на электронный документооборот. И чтобы взять талон на прием, больше якобы не нужно стоять в очереди – достаточно только установить новое приложение.

Пенсионерка под руководством мужчины скачала программу, зарегистрировалась и выполнила нужные ему действия. 

Затем он потребовал подтвердить очередную операцию, но женщина засомневалась и завершила разговор. Однако тут же пришло сообщение банка о списании денег с ее карты неизвестному. Ущерб составил около 600 тысяч рублей.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 1

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Гость

01:25:20 11-09-2024

нищие пенсионеры жгут. у подружки мама постоянно гоняет в круиз по Средиземному до Турции, по 200 000 за неделю, с подружкой. 77 и 78 лет кутилам. Ну эгей, давайте, пишите про ваши нищие зарплаты и нищих стариков, чо притихли то

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