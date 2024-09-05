Мошенники стали звонить россиянам втрое меньше
Ранее таких звонков было около 20 миллионов в день
05 сентября 2024, 14:40, ИА Амител
Жители России стали получать значительно меньше звонков от финансовых мошенников. По словам Станислава Кузнецова, заместителя председателя Сбербанка, количество таких звонков снизилось до 6-7 миллионов в день с обычных 20 миллионов.
Ранее фиксировалось, что в сутки россиянам поступает не менее 20 миллионов звонков от мошенников. Сейчас же это количество уменьшилось. В последние пару недель количество звонков составляет примерно 6-7 миллионов в день, пишет РИА Новости.
По мнению Кузнецова, такое снижение связано с эффективными действиями правоохранительных органов, целенаправленной борьбой с сим-боксами, ужесточением правил покупки сим-карт, а также с ударами по энергетическим объектам на территории Украины.
14:54:43 05-09-2024
Да чо-то пригасли, неделями не звонят жулики. Скучно без них - порожняк баламутить не с кем
15:17:36 05-09-2024
К вышесказанному стоит добавить возросшую ответственность граждан, которые подключают услуги блокировки спама у провайдеров и пользоваться блокировщиком в Андроиде.
17:27:10 05-09-2024
Да также звонят, такое же количество и блокировщики обходят, постоянно новые номера
18:04:59 05-09-2024
Сбер предлагает установиь какое-то новое приложение для блокировки звонков. Может, они продвигают свой продукт? А то народ совсем перестал отвечать на незнакомые звонки, видимо, сберовские сотрудники тоже не могут дозвониться до клиентов.
12:28:13 06-09-2024
точно! раньше телефон разрывался, а сейчас максимум 1 звонок в день.
спасибо всем причастным)