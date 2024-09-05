Мошенники стали звонить россиянам втрое меньше

Ранее таких звонков было около 20 миллионов в день

05 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Жители России стали получать значительно меньше звонков от финансовых мошенников. По словам Станислава Кузнецова, заместителя председателя Сбербанка, количество таких звонков снизилось до 6-7 миллионов в день с обычных 20 миллионов.

Ранее фиксировалось, что в сутки россиянам поступает не менее 20 миллионов звонков от мошенников. Сейчас же это количество уменьшилось. В последние пару недель количество звонков составляет примерно 6-7 миллионов в день, пишет РИА Новости.

По мнению Кузнецова, такое снижение связано с эффективными действиями правоохранительных органов, целенаправленной борьбой с сим-боксами, ужесточением правил покупки сим-карт, а также с ударами по энергетическим объектам на территории Украины.