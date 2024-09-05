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Мошенники стали звонить россиянам втрое меньше

Ранее таких звонков было около 20 миллионов в день

05 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

Жители России стали получать значительно меньше звонков от финансовых мошенников. По словам Станислава Кузнецова, заместителя председателя Сбербанка, количество таких звонков снизилось до 6-7 миллионов в день с обычных 20 миллионов.

Ранее фиксировалось, что в сутки россиянам поступает не менее 20 миллионов звонков от мошенников. Сейчас же это количество уменьшилось. В последние пару недель количество звонков составляет примерно 6-7 миллионов в день, пишет РИА Новости.

По мнению Кузнецова, такое снижение связано с эффективными действиями правоохранительных органов, целенаправленной борьбой с сим-боксами, ужесточением правил покупки сим-карт, а также с ударами по энергетическим объектам на территории Украины.

Мошенники

Комментарии 5

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Гость

14:54:43 05-09-2024

Да чо-то пригасли, неделями не звонят жулики. Скучно без них - порожняк баламутить не с кем

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Гость

15:17:36 05-09-2024

К вышесказанному стоит добавить возросшую ответственность граждан, которые подключают услуги блокировки спама у провайдеров и пользоваться блокировщиком в Андроиде.

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Гость

17:27:10 05-09-2024

Да также звонят, такое же количество и блокировщики обходят, постоянно новые номера

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Гость

18:04:59 05-09-2024

Сбер предлагает установиь какое-то новое приложение для блокировки звонков. Может, они продвигают свой продукт? А то народ совсем перестал отвечать на незнакомые звонки, видимо, сберовские сотрудники тоже не могут дозвониться до клиентов.

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Элен без ребят

12:28:13 06-09-2024

точно! раньше телефон разрывался, а сейчас максимум 1 звонок в день.
спасибо всем причастным)

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