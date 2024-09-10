Барнаулец получил два года исправительных работ за демонстрацию нацистской символики

Мужчину уже привлекали к административной ответственности, но его это не перевоспитало

10 сентября 2024, 14:31, ИА Амител

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34-летнего жителя Барнаула признали виновным в публичной демонстрации нацистской символики, сообщили в Следкоме Алтайского края.

С декабря 2023 года по май 2024-го мужчина в канале популярного мессенджера неоднократно демонстрировал запрещенную символику нацистов и других экстремистских и террористических организаций. Причем до этого его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное преступление.

В итоге суд признал горожанина виновным и приговорил его к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.