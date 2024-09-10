Барнаулец получил два года исправительных работ за демонстрацию нацистской символики
Мужчину уже привлекали к административной ответственности, но его это не перевоспитало
10 сентября 2024, 14:31, ИА Амител
Инструменты / Источник фото: unsplash.com
34-летнего жителя Барнаула признали виновным в публичной демонстрации нацистской символики, сообщили в Следкоме Алтайского края.
С декабря 2023 года по май 2024-го мужчина в канале популярного мессенджера неоднократно демонстрировал запрещенную символику нацистов и других экстремистских и террористических организаций. Причем до этого его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное преступление.
В итоге суд признал горожанина виновным и приговорил его к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
14:54:57 10-09-2024
Cколько иродов по свету шастает! Ужесточить наказание!
16:06:07 10-09-2024
А примеры где? Что запрещено-то? Неужто жёлтый и синий цвета? Как узнать?
16:47:59 10-09-2024
Гость (16:06:07 10-09-2024) А примеры где? Что запрещено-то? Неужто жёлтый и синий цвета... Вон на фото показаны примеры. И подпись - "Инструменты". Намекают на Серп и Молот.
18:17:30 10-09-2024
Гость (16:47:59 10-09-2024) Вон на фото показаны примеры. И подпись - "Инструменты". Нам... Ну если это намек на советский серп и молот, то он пока не везде еще запрещен, так что мимо. Ну и тем более написали же "нацистской" символикой, а не "фашистской", а советский союз был интернациональным государством, так что вдвойне мимо.
19:29:39 10-09-2024
Гость (16:47:59 10-09-2024) Вон на фото показаны примеры. И подпись - "Инструменты". Нам... Думаю, инструменты - это типа иллюстрация принудительных работ, к которым его приговорили.
16:43:11 10-09-2024
Урок не в прок.
Разьяснят понятнее.