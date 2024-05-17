В Барнауле задержали рецидивиста с бюстом Гитлера за показ нацистской символики

Ранее безработный уже совершал схожее административное нарушение, однако в этот раз без СИЗО и возможности оказаться в тюрьме не обошлось

17 мая 2024, 18:46, ИА Амител

Подозреваемый в момент задержания / Кадр из видео ГУ МВД по Алтайскому краю

Барнаульца задержали за публичную демонстрацию нацистской символики в мессенджере. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ — она предполагает наказание за публичное демонстрирование нацистской символики или показ запрещенных законами символов для лиц, которые ранее уже наказывались за подобные деяния по административному кодексу. По версии следователей, с декабря 2023 по март 2024 года 34-летний фигурант публиковал символику нацистских и других экстремистских и террористических организаций в канале популярного мессенджера. Предположительно, речь идет о Telegram-канале. Как отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, преступление выявили сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом — его сотрудники осуществляли оперативное сопровождение при поддержке Росгвардии. При обыске из жилища изъяли различные предметы и сувенирную продукцию со свастикой. Как выяснил amic.ru, среди прочего в квартире злоумышленника мог находиться каменный бюст Адольфа Гитлера ручной работы — видео с ним распространилось в мессенджере. "Гражданин официально не трудоустроен. Зарабатывает, оказывая услуги по нанесению татуировок потенциальным клиентам. При этом ни лицензии, ни медицинских допусков к данной деятельности не имеет", — добавили в региональной полиции. Следователи предъявили мужчине обвинение и допросили по обстоятельствам совершенного преступления. По ходатайству СК его поместили в СИЗО. По вышеуказанной статье ему грозит до 4 лет тюремного заключения.