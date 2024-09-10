В Новосибирске мужчина взял в заложники сожительницу с детьми и требовал 3 млн рублей
Злоумышленника задержали
10 сентября 2024, 16:15, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В Новосибирске пьяный 37-летний мужчина взял в заложники сожительницу с тремя детьми, сообщает Mash Siberia.
Инцидент произошел в многоэтажке на улице Жуковского. Горожанин забаррикадировался в квартире, угрожал оружием и требовал от властей 3 млн рублей. В итоге силовики пошли на штурм и задержали злоумышленника.
Женщина и дети не пострадали. Несовершеннолетних отправили на реабилитацию в центр социальной помощи "Семья".
16:23:29 10-09-2024
Да уж.......