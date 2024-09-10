Житель Петербурга пострадал во время езды на мотоцикле на Алтае

Мужчине оказали медпомощь в больнице

10 сентября 2024, 19:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай житель Санкт-Петербурга упал с мотоцикла, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ДТП случилось 9 сентября около 19:30 в Улаганском районе.

"44-летний житель Санкт-Петербурга за рулем мотоцикла Honda CRF 1100D при движении со стороны села Акташ в сторону села Чибит не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части", – рассказали в полиции.

Мужчина обращался за медпомощью в больницу, не госпитализирован. Полицейские уточняются причины и обстоятельства произошедшего.