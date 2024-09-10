На Алтае 13-летний школьник на мотоцикле врезался в столб

Родителям подростка теперь грозит административная ответственность

10 сентября 2024, 08:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Теректа Усть-Коксинского района Республики Алтай 13-летний подросток попал в ДТП на мотоцикле Racer, сообщили в МВД региона.

7 сентября около 10 часов утра мальчик не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. С множественными ссадинами его доставили в районную больницу, где оказали медицинскую помощь. Госпитализация ему не потребовалась.

Родителям подростка теперь грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына.