На Алтае 13-летний школьник на мотоцикле врезался в столб
Родителям подростка теперь грозит административная ответственность
10 сентября 2024, 08:31, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В селе Теректа Усть-Коксинского района Республики Алтай 13-летний подросток попал в ДТП на мотоцикле Racer, сообщили в МВД региона.
7 сентября около 10 часов утра мальчик не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. С множественными ссадинами его доставили в районную больницу, где оказали медицинскую помощь. Госпитализация ему не потребовалась.
Родителям подростка теперь грозит административная ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына.
08:36:16 10-09-2024
А вот если бы по субботам в школе уроки были, то и сам бы не убился и родителей не привлекли.
08:40:18 10-09-2024
Здравствуй Детский дом!
11:28:25 10-09-2024
Наверное много курил мальчик волшебной травы.