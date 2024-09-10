Ограничения будут вводить утром, днем и вечером

10 сентября 2024, 18:35, ИА Амител

Дорожный конус / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 11 сентября четыре раза перекроют дороги из-за проезда военных колонн, предупредили в региональной ГАИ.

Ограничения будут действовать:

с 05:00 до 09:30 по маршруту Полковниково – Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский;

по маршруту Полковниково – Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский; с 08:30 до 09:00 и с 14:00 до 14:30 по маршруту ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – СНТ "Горизонт";

и с по маршруту ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – СНТ "Горизонт"; с 22:00 до 02:00 (12.09.2024) по маршруту ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – Полковниково.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.