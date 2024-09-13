В Барнауле назвали дату завершения "стартового благоустройства" в парке им. Ленина

Депутат Струченко назвал важным, что работы ведутся в соответствии с согласованным с жителями проектом

13 сентября 2024, 17:18, ИА Амител

Парк имени Ленина в Барнауле. Август, 2024 год / Фото: amic.ru

В администрации города обсудили ход работ по благоустройству территории бывшего парка имени Ленина. Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, участники встречи подробно разобрали виды работ, запланированных на этот год.

Депутат Барнаульской городской Думы председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко высказал уверенность, что проект по благоустройству бывшего парка имени Ленина будет полностью реализован.

"Важно, что работы ведутся в соответствии с согласованным с жителями проектом. Пока объемы финансирования на следующий год не определены, мы не можем определить объем работ на следующий год, но как только ситуация станет понятна, мы обязательно доведем информацию до инициативной группы", – сказал он.

Председатель комитета по благоустройству Петр Воронков заявил, что в этом году выполняются стартовые работы, формируются основные пешеходные линии, сносятся аварийные деревья, укладывается плитка. Завершить их планируют до 15 октября.

Напомним, что к реконструкции приступили в 2024 году. Территория была выбрана для благоустройства в ходе общественного голосования в 2023 году – голос за нее отдали более 11 тысяч человек. Работы стартовали в мае в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда".