В Барнауле на улице Димитрова сгорели частный дом и баня
Пожар потушили на площади 200 "квадратов", погибших и пострадавших нет
14 сентября 2024, 11:05, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле пожарные потушили горящие частный дом, баню и надворные постройки на улице Димитрова, сообщили в МЧС Алтайского края.
В условиях сильного задымления работали пять звеньев газодымозащитной службы. Всего в тушении участвовало 26 специалистов и шесть автоцистерн.
Пройденная огнем площадь составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину случившегося выясняют.
19:11:03 14-09-2024
Надо там построить илитную высотку.