В Барнауле на улице Димитрова сгорели частный дом и баня

Пожар потушили на площади 200 "квадратов", погибших и пострадавших нет

14 сентября 2024, 11:05, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле пожарные потушили горящие частный дом, баню и надворные постройки на улице Димитрова, сообщили в МЧС Алтайского края.

В условиях сильного задымления работали пять звеньев газодымозащитной службы. Всего в тушении участвовало 26 специалистов и шесть автоцистерн.

Пройденная огнем площадь составила 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину случившегося выясняют.