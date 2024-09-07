В Барнауле потушили горящий гараж во дворе частного дома
Огнеборцам удалось не допустить распространения пламени
07 сентября 2024, 15:34, ИА Амител
Пожар на улице Некрасова / Фото: МЧС Алтайского края
Горящий гараж во дворе частного дома потушили на улице Некрасова в Барнауле, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.
Возгорание возникло в условиях плотной застройки и существовала угроза перехода пламени на жилье. Однако пожарные смогли оперативно потушить пламя. Пройденная им площадь составила 80 квадратных метров.
На месте работали 5 автоцистерн и 22 человека личного состава. Причину случившегося выясняют специалисты.
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