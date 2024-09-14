"Яндекс" впервые оштрафовал самокатчика на 100 тысяч рублей

На нарушителя в службу поддержки кикшерингового сервиса пожаловался очевидец

14 сентября 2024, 17:51, ИА Амител

Электросамокаты "Яндекс Go" / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Сервис "Яндекс Go" впервые выписал штраф самокатчику. Пользователя обязали выплатить 100 тысяч рублей за то, что передал арендованный электросамокат несовершеннолетним.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр компании, в службу поддержки обратился очевидец с фотографиями, как на транспорте катаются трое детей. По номеру на самокате и времени фото специалисты нашли поездку и выставили первый крупный штраф на аккаунт, с которого осуществлялась аренда.

Как отметили в "Яндексе", штраф в 100 тысяч рублей за использование самоката несовершеннолетними действует с 1 сентября.