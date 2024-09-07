Сколько ДТП и штрафов "набрали" электросамокатчики за весну и лето 2024 года?

Погибших в ДТП с СИМ нет, однако есть 55 раненых

07 сентября 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Знак, запрещающий ездить на электросамокатах/ Фото: amic.ru

Водители средств индивидуальной мобильности в Барнауле совершили 914 нарушений правил дорожного движения с начала 2024 года, в отношении них оформили административные штрафы. Несовершеннолетние нарушили ПДД 513 раз, также с начала 2024 года произошло уже 53 ДТП с участием СИМ. Об этом amic.ru рассказали в Госавтоинспекции краевой столицы.

Из 53 ДТП 45 случились с электросамокатами, которые сдаются в прокат кикшеринговыми компаниями. Погибших в авариях не было, однако ранения получили 55 человек, в том числе 17 детей до 18 лет, причем 12 из них не было и 16 лет. Из-за самокатов повредилось 41 транспортное средство, рассказали в ГАИ.

При этом к концу лета 2023 года в Барнауле случилось 24 ДТП с электросамокатами и другими видами СИМ. В авариях пострадало 24 человека, в том числе шестеро детей. А оштрафовали тогда почти 1,4 тысячи самокатчиков. И в том, и в этом году водители СИМ за нарушение ПДД платили штраф 800 рублей по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ ("Несоблюдение ПДД лицами, едущими на велосипедах либо мопедах, а также возчиками и иными лицами, участвующими в движении по дороге").

Напомним, что летом 2024 года в Барнауле ввели сразу несколько ограничений для электросамокатов. Их движение полностью запретили на пешеходной улице Мало-Тобольской, там установили запрещающие знаки. Также на аллее на проспекте Ленина (от ул. Димитрова до ул. Льва Толстого), на Аллее памяти десантников шестой роты на ул. Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова), на Ленинградской аллее (от ул. Ленинградской до ул. Попова) и на набережной реки Оби снизили разрешенную скорость движения электросамокатов с 25 до 15 км/ч.

Кроме того, в июле в Барнауле появились парковки для электросамокатов.