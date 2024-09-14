В Барнауле за осень высадят более двух тысяч деревьев и кустарников

Сейчас сотрудники МБУ "Благоустройство и озеленение" высаживают ели

14 сентября 2024, 16:55, ИА Амител

В Барнауле высаживают деревья / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле осенью высадят более двух тысяч деревьев и кустарников, сообщили в мэрии.

К этим работам специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" приступили 11 сентября. Сейчас они сажают ели.

"Всего запланировано высадить 53 ели, из которых 48 штук высотой не менее 4 м и пять штук – высотой не менее 1,5 м. Деревья будут высажены в сквере адмирала Кузнецова, на Обском бульваре, улице Молодежной и других", – говорится в сообщения.

Всего в течение осени высадят более 600 деревьев различных пород, включая березы, ясени, яблони и рябины.

В общей сложности по концепции "Барнаул – зеленый город" за 2024 год посадят более 2 тысяч деревьев и кустарников. Частично эти работы выполнили весной, но основную часть запланировали на осень.

Также посадки деревьев пройдут в рамках различных программ и нацпроектов: