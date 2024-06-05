В Барнауле до конца года высадят более двух тысяч деревьев и кустарников
Работы пройдут в рамках концепции "Барнаул – зеленый город", а также по двум нацпроектам
05 июня 2024, 12:00, ИА Амител
В Барнауле планируют высадить более двух тысяч деревьев и кустарников до конца 2024 года, сообщили в мэрии.
Из этого числа порядка полутора тысяч посадок произведут специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение". Частично эти работы уже начались, но основная часть запланирована на осень.
"Новые деревья появятся на проспекте Комсомольском, по улицам Георгия Исакова, Северо-Западной, Малахова, Попова, по переулку Ядринцева и проезду Северному Власихинскому", – перечислили в мэрии.
Эти работы пройдут в рамках концепции "Барнаул – зеленый город", но деревья будут высаживать и по нацпроектам:
- "Безопасные качественные дороги" – при строительстве дорог по улицам 65 лет Победы, Сергея Семенова и 280-летия Барнаула высадят порядка 600 деревьев;
- "Жилье и городская среда" – посадят около 200 деревьев при благоустройстве парков.
Также в Барнауле готовятся к санитарной обрезке и сносу аварийных и сухостойных деревьев. Эти работы пройдут во всех районах, добавили в мэрии.
13:37:08 05-06-2024
включаю режим "бабка Элен": когда- то, кхе-кхе, Барнаул действительно был зелёным городом.
14:01:34 05-06-2024
Хватит пилить Барнаул! Итак дышать не чем!
Какой зеленый город был еще лет 20 назад...
Благоустройство и ОЗЕЛЕНЕНИЕ займитесь именно этим.
Высадят они деревья...
Что - то сажают только в новых районах.
А спиливают повсюду!
Если есть именно аварийные деревья- не
условно- возможные когда- нибудь- упадут, а именно сейчас, сухостой, например- то на месте спиленных должны тут же высаживаться новые! И не абы какие заморыши за которыми никто не следитит-они погибают, а крупномеры.
А так программы по озеленение существуют у вас только только на бумаге, а уничтожение зеленых насаждений в действительности!