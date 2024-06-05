В Барнауле до конца года высадят более двух тысяч деревьев и кустарников

Работы пройдут в рамках концепции "Барнаул – зеленый город", а также по двум нацпроектам

05 июня 2024, 12:00, ИА Амител

Молодые деревья в Барнауле / Фото: https://t.me/barnaul_org

В Барнауле планируют высадить более двух тысяч деревьев и кустарников до конца 2024 года, сообщили в мэрии.

Из этого числа порядка полутора тысяч посадок произведут специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение". Частично эти работы уже начались, но основная часть запланирована на осень.

"Новые деревья появятся на проспекте Комсомольском, по улицам Георгия Исакова, Северо-Западной, Малахова, Попова, по переулку Ядринцева и проезду Северному Власихинскому", – перечислили в мэрии.

Эти работы пройдут в рамках концепции "Барнаул – зеленый город", но деревья будут высаживать и по нацпроектам:

"Безопасные качественные дороги" – при строительстве дорог по улицам 65 лет Победы, Сергея Семенова и 280-летия Барнаула высадят порядка 600 деревьев;

"Жилье и городская среда" – посадят около 200 деревьев при благоустройстве парков.

Также в Барнауле готовятся к санитарной обрезке и сносу аварийных и сухостойных деревьев. Эти работы пройдут во всех районах, добавили в мэрии.