На дорогах Алтайского края за неделю погибло пять человек и 63 пострадало

С 9 по 15 сентября в регионе зафиксировали более 4,8 тыс. нарушений ПДД

16 сентября 2024, 14:12, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае за неделю с 9 по 15 сентября зарегистрировали 47 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в ГАИ региона.

В этих авариях пять человек погибли и 63 пострадали, в том числе 11 детей.

Также за этот период зафиксировали 4837 нарушений ПДД. 153 водителя при этом были пьяны, а 16 из них сели за руль в таком виде повторно.