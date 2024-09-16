На дорогах Алтайского края за неделю погибло пять человек и 63 пострадало
С 9 по 15 сентября в регионе зафиксировали более 4,8 тыс. нарушений ПДД
16 сентября 2024, 14:12, ИА Амител
Разбитый автомобиль / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за неделю с 9 по 15 сентября зарегистрировали 47 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в ГАИ региона.
В этих авариях пять человек погибли и 63 пострадали, в том числе 11 детей.
Также за этот период зафиксировали 4837 нарушений ПДД. 153 водителя при этом были пьяны, а 16 из них сели за руль в таком виде повторно.
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