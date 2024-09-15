Молодой человек насмерть разбился на трассе в Алтайском крае

Водитель скончался до приезда скорой помощи

15 сентября 2024, 14:20, ИА Амител

Фото с места аварии / ГАИ по Алтайскому краю

26-летний молодой человек насмерть разбился в Волчихинском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

Авария произошла на трассе Поспелиха – Новичиха – Волчиха. Водитель ехал за рулем автомобиля ВАЗ-211440 со стороны села Селиверстово в направлении села Солоновка. Он не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.

От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.