Молодой человек насмерть разбился на трассе в Алтайском крае
Водитель скончался до приезда скорой помощи
15 сентября 2024, 14:20, ИА Амител
Фото с места аварии / ГАИ по Алтайскому краю
26-летний молодой человек насмерть разбился в Волчихинском районе Алтайского края. Об этом рассказали в региональной ГАИ.
Авария произошла на трассе Поспелиха – Новичиха – Волчиха. Водитель ехал за рулем автомобиля ВАЗ-211440 со стороны села Селиверстово в направлении села Солоновка. Он не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево.
От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии.
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