Барнаулец лишился 24 тысяч рублей при заказе кирпичей у интернет-мошенника
Возбуждено уголовное дело
16 сентября 2024, 15:36, ИА Амител
Кирпичная стена / Фото: unsplash.com
В Барнауле 48-летний мужчина стал жертвой мошенника при покупке кирпичей, сообщили в МВД Алтайского края.
Горожанин нашел объявление о продаже стройматериала по привлекательной цене и начал общаться с продавцом.
Во время переписки он договорился о доставке товара и перевел ему 24 тысячи рублей в качестве предоплаты.
Однако кирпичей мужчина так и не дождался, а продавец перестал выходить на связь и удалил переписку.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.
01:51:19 17-09-2024
"Мужик, купи кирпич!" (С) "святые" 90-е