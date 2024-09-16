Барнаулец лишился 24 тысяч рублей при заказе кирпичей у интернет-мошенника

Возбуждено уголовное дело

16 сентября 2024, 15:36, ИА Амител

Кирпичная стена / Фото: unsplash.com

В Барнауле 48-летний мужчина стал жертвой мошенника при покупке кирпичей, сообщили в МВД Алтайского края.

Горожанин нашел объявление о продаже стройматериала по привлекательной цене и начал общаться с продавцом.

Во время переписки он договорился о доставке товара и перевел ему 24 тысячи рублей в качестве предоплаты.

Однако кирпичей мужчина так и не дождался, а продавец перестал выходить на связь и удалил переписку.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину.