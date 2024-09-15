Мошенники стали чаще звонить россиянам через мессенджеры

Чаще всего аферисты используют слова "МВД", "ФСБ", "Центральный банк", "безопасный счет", "код из СМС"

15 сентября 2024, 18:25, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/722844

Зампред правления Сбера Станислав Кузнецов рассказал в программе "Вести. Дежурная часть", что в России остается актуальной проблема телефонного мошенничества.

По его словам, около 40% – это традиционное мошенничество по телефону, а 50% – звонки через мессенджеры. В Сбере считают, что ущерб от действий мошенников может достичь 300 млрд рублей к концу года.

Он отметил, что большая часть украденных средств уходит на финансирование ВСУ. Кроме того, почти три четверти мошенников используют пять фраз: "МВД", "ФСБ", "Центральный банк", "безопасный счет", "код из СМС".