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В Барнауле на трамвайных путях перевернулась машина с ребенком

ДТП случилось напротив кардиоцентра

16 сентября 2024, 12:11, ИА Амител

ДТП на кольце Юрина — Малахова / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на кольце Юрина — Малахова / Фото: "Инцидент Барнаул"

Легковой автомобиль перевернулся на трамвайных путях в Барнауле в ночь с 15 на 16 сентября.

Как рассказал очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул", авария случилась у кардиоцентра на кольце Юрина – Малахова. В автомобиле был мужчина с ребенком.

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли раненые, не уточняется. На месте при этом работали медики, пожарные и полицейские.

Барнаул ДТП

Комментарии 2

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Гость

12:16:54 16-09-2024

Надеемся, все живы?! Почему не сообщается????????????????

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Гость

01:07:16 17-09-2024

как в такой машине можно детей возить? минимум паджерик нужен для безопасности! а то что на фотке это молодежная. у меня такая была в 18 лет!! это НЕ семейная машина! в 24 уже аутлендер должен быть, а иначе езди на трамвае что-ли

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