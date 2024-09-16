В Барнауле на трамвайных путях перевернулась машина с ребенком

ДТП случилось напротив кардиоцентра

16 сентября 2024, 12:11, ИА Амител

ДТП на кольце Юрина — Малахова / Фото: "Инцидент Барнаул"

Легковой автомобиль перевернулся на трамвайных путях в Барнауле в ночь с 15 на 16 сентября.

Как рассказал очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул", авария случилась у кардиоцентра на кольце Юрина – Малахова. В автомобиле был мужчина с ребенком.

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли раненые, не уточняется. На месте при этом работали медики, пожарные и полицейские.