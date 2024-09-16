Барнаульским перевозчикам предъявят претензии за оплату проезда на карту

В некоторых автобусах также нашли санитарные нарушения

16 сентября 2024, 14:31, ИА Амител

Проверка автобусов в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле работники комитета по дорожному хозяйству и транспорту совместно с сотрудниками ГАИ провели рейд по проверке общественного транспорта, сообщили в администрации города.

На конечных остановках "Речной вокзал" и "Спартак-2" проверяющие осмотрели автобусы 11 маршрутов.

В итоге в некоторых из них нашли нарушения, касающиеся санитарного состояния транспорта и табличек с номерами телефонов водителей для оплаты проезда на карту.