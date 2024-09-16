Барнаульским перевозчикам предъявят претензии за оплату проезда на карту
В некоторых автобусах также нашли санитарные нарушения
16 сентября 2024, 14:31, ИА Амител
Проверка автобусов в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
В Барнауле работники комитета по дорожному хозяйству и транспорту совместно с сотрудниками ГАИ провели рейд по проверке общественного транспорта, сообщили в администрации города.
На конечных остановках "Речной вокзал" и "Спартак-2" проверяющие осмотрели автобусы 11 маршрутов.
В итоге в некоторых из них нашли нарушения, касающиеся санитарного состояния транспорта и табличек с номерами телефонов водителей для оплаты проезда на карту.
"По итогам проверки и выявленных нарушений с перевозчиками будет проведена претензионная работа. Рейды по проверке общественного транспорта будут продолжены", – указали в пресс-службе мэрии.
15:52:07 16-09-2024
Имитация бурной деятельности.
18:14:47 16-09-2024
Гость (15:52:07 16-09-2024) Имитация бурной деятельности.... Никакой деятельности нет. Просто бурная имитация.
17:01:29 16-09-2024
Если водила без валидатора работает, а оплату за проезд берет перечислением на карту, то выписывать ему штраф тысяч на 100 и перевозчику тысяч на 500. И пусть дальше работают. А людям просто не надо оплату за проезд переводом осуществлять. Нет валидатора, вези бесплатно. Нет такой оплаты за проезд в виде перечисления на чей-то счет - как в таком случае взимаются налоги??? А за антисанитарию отдельный штраф. Это общественный транспорт, т.е. для людей за их же налоги. Так обеспечьте качественные услуги, а не скотство.
17:11:36 16-09-2024
А когда перевозчиков будут наказывать, помимо проведения претензионных работ? На 144 говорят терминалов нет, только перевод на карту, номер телефона водитель диктует. В новых автобусах 10 терминалы есть, но не работают!
19:58:50 16-09-2024
В машрутках №2 часто вывешивают номер телефона и на остановках не останавливаются на Змеиногорском тракте маршруты № 2 и 55, вот кого надо проверить, у них один "хозяин"....
20:11:47 16-09-2024
Опять все озабоченные терминалами отписались)))
21:32:47 16-09-2024
Гость (20:11:47 16-09-2024) Опять все озабоченные терминалами отписались)))... Вам так нравится мошенничество?
08:22:37 17-09-2024
Гость (21:32:47 16-09-2024) Вам так нравится мошенничество?...
Это максимум сокрытие части дохода. Почитай, что такое мошенничество. Что за концентрация глупышек в Барнауле такая?
15:03:02 17-09-2024
Гость (08:22:37 17-09-2024) Это максимум сокрытие части дохода. Почитай, что такое м... Почитай как как перевозчик платит налоги, тогда может поймёшь, что сокрытия доходов нет, почитай что такое касса, что такое терминал, потом пиши про сокрытие доходов.
11:27:52 17-09-2024
Да это просто смешно. Сейчас терминалы чуть ли не у бабушек на рынке. А эти все никак не могу справится с такими нанотехнологиями... То нету, то не работают. Детский сад.
13:47:36 17-09-2024
Гость (11:27:52 17-09-2024) Да это просто смешно. Сейчас терминалы чуть ли не у бабушек ...
Ага и половина терминалов у кондукторов не работают. Только и слышишь, что карта не читается. Да потому что наличку надо. И провод через карту кондуктора. Думаю, понятно почему. Почему в других городах не возникают эти проблемы? Да потому что они только в головах аульцев.Как и разруха.
14:45:57 17-09-2024
маршрутки № 50- в каждой при входе красуются надписи "терминала нет" и номер телефона для перевода денег.
21:50:13 17-09-2024
Сегодня ехал на 47 номер в673, оплатить картой не дали, аргументировав что согласно постановлению администрации номер 2118 от октября 2016 не предусмотрена оплата безналичной оплатой по маршруту номер 47. На мой вопрос, а как же купленный вам валидаторы было сказано, что не хочешь не плати.. все имеют свои бонусы от перевозчиков в органах, поэтому и бардак продолжается. Цивилизации в Сибири не бывать ещё долгие годы((
16:37:10 11-10-2024
нет карты еду бесплатно
И ниче не предъявит водитель.
Неуж то он за 40 рублей в драку полезет срок зарабатывать? Ну пусть лезет. заработает.
А по закону он неправ - я не отказываюсь оплатить - вот карта там деньги.
За сим полицию звать он не будет.
Ну а если позовет не полицию то налипнет на см пункт выше.