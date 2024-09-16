НОВОСТИТранспорт

Маршруты не изменятся. В Барнауле перенесли сроки ремонта переезда на площади Октября

Начало капитального ремонта сдвинули на неопределенный срок

16 сентября 2024, 12:26, ИА Амител

Площадь Октября в Барнауле / Фото: amic.ru
Площадь Октября в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле перенесли сроки ремонта трамвайного переезда на площади Октября, из-за которого должны были измениться маршруты общественного транспорта, сообщает мэрия.

Напомним, ремонт планировали начать в полночь 17 сентября, а закончить – до конца месяца. В связи с этим должны были измениться 14 маршрутов – трамвайные, троллейбусные и автобусные.

Как сообщил исполняющий обязанности директора МУП "Горэлектротранс" Александр Возный, предприятие сдвинет сроки капитального ремонта трамвайных путей.

"Так как сроки будут перенесены, ограничивать движение для личного и общественного транспорта на этом участке пока не планируется", – отмечает мэрия.

Ранее amic.ru подробно рассказал, как должны были измениться маршруты общественного транспорта и движение на площади Октября.

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НОВОСТИТранспорт
Барнаул общественный транспорт

Комментарии 4

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Гость

12:40:54 16-09-2024

А чо так? Зиму подождать надо?

  15 Нравится
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Гость

13:12:31 16-09-2024

Не тот масштаб трагедии получится, надо перед новогодними праздниками,

  23 Нравится
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гость

13:51:51 16-09-2024

Надо запомнить цифру контракта, на следующий год на сколько хотелка вырастет?

  4 Нравится
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Антон

20:00:24 16-09-2024

Погода хорошая? Надбавки за плохие погодные условия не получат?

  0 Нравится
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