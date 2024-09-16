Маршруты не изменятся. В Барнауле перенесли сроки ремонта переезда на площади Октября

Начало капитального ремонта сдвинули на неопределенный срок

16 сентября 2024, 12:26, ИА Амител

Площадь Октября в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле перенесли сроки ремонта трамвайного переезда на площади Октября, из-за которого должны были измениться маршруты общественного транспорта, сообщает мэрия.

Напомним, ремонт планировали начать в полночь 17 сентября, а закончить – до конца месяца. В связи с этим должны были измениться 14 маршрутов – трамвайные, троллейбусные и автобусные.

Как сообщил исполняющий обязанности директора МУП "Горэлектротранс" Александр Возный, предприятие сдвинет сроки капитального ремонта трамвайных путей.

"Так как сроки будут перенесены, ограничивать движение для личного и общественного транспорта на этом участке пока не планируется", – отмечает мэрия.

Ранее amic.ru подробно рассказал, как должны были измениться маршруты общественного транспорта и движение на площади Октября.