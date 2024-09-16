Маршруты не изменятся. В Барнауле перенесли сроки ремонта переезда на площади Октября
Начало капитального ремонта сдвинули на неопределенный срок
16 сентября 2024, 12:26, ИА Амител
В Барнауле перенесли сроки ремонта трамвайного переезда на площади Октября, из-за которого должны были измениться маршруты общественного транспорта, сообщает мэрия.
Напомним, ремонт планировали начать в полночь 17 сентября, а закончить – до конца месяца. В связи с этим должны были измениться 14 маршрутов – трамвайные, троллейбусные и автобусные.
Как сообщил исполняющий обязанности директора МУП "Горэлектротранс" Александр Возный, предприятие сдвинет сроки капитального ремонта трамвайных путей.
"Так как сроки будут перенесены, ограничивать движение для личного и общественного транспорта на этом участке пока не планируется", – отмечает мэрия.
Ранее amic.ru подробно рассказал, как должны были измениться маршруты общественного транспорта и движение на площади Октября.
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