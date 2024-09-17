В России могут увеличить пособие по уходу за ребенком

Повышение выплаты планируют сделать в два этапа

17 сентября 2024, 07:31, ИА Амител

Десятирублевые монеты / Фото: unsplash.com

Правительство России рассматривает увеличение пособия по уходу за ребенком до полутора лет для родителей в декретном отпуске. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как пишет РБК, сейчас пособие составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года, но не больше 49,1 тысячи рублей. С 2025 года показатель планируют повысить до 50%, а с 2026-го – до 60%.

Проработать нормативное закрепление этого вопроса подчиненные премьера должны до 1 января 2025 года.