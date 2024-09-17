В России могут увеличить пособие по уходу за ребенком
Повышение выплаты планируют сделать в два этапа
17 сентября 2024, 07:31, ИА Амител
Десятирублевые монеты / Фото: unsplash.com
Правительство России рассматривает увеличение пособия по уходу за ребенком до полутора лет для родителей в декретном отпуске. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
Как пишет РБК, сейчас пособие составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года, но не больше 49,1 тысячи рублей. С 2025 года показатель планируют повысить до 50%, а с 2026-го – до 60%.
Проработать нормативное закрепление этого вопроса подчиненные премьера должны до 1 января 2025 года.
08:23:59 17-09-2024
Все не нажрутся никак эти мамашки. ПодАвитесь все же как-нибуд!
10:38:10 17-09-2024
Гость (08:23:59 17-09-2024) Все не нажрутся никак эти мамашки. ПодАвитесь все же как-ниб... А вот это реальный показатель того, как наше, кгхм, общество относится к мамам с детьми) Но вы рожайте, да. Чтобы потом выслушивать "мы вас рожать не просили", "куда прешься со своим выродком" и "когда вы уже нажретесь". На самом деле, отлично. Лучше заранее знать, что тебя ждет на самом деле после рождения ребенка
16:02:31 17-09-2024
Моя дочь, которой сейчас 40+, и она имеет ребёнка 15-ти лет, когда-то спросила: "Мама, а сколько раньше было пособие на детей?" ( я родила трёх). На что я ей ответила, что пособий не было вообще. "А как же вы жили?" - был следующий вопрос. "Папиной зарплаты хватало", - был следующий ответ. Муж был обычным рабочим на моторном заводе. Квартиру мы успели получить от государства в 1990 году. Ни на какие мысли и действия не натолкнёт это власть предержащих?