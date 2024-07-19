Безработных в России могут лишить пособий

Есть несколько случаев, позволяющих принять такое решение

19 июля 2024, 10:14, ИА Амител

Российские деньги / Фото: pxhere.com

19 июля вступил в силу приказ Минтруда РФ, уточняющий перечень случаев, когда выплату пособия по безработице могут приостановить на один месяц, пишет "Парламентская газета".

"В выплате могут отказать, если безработный отказался от участия в оплачиваемых общественных работах или от направления на обучение службой занятости", – указывает издание на один из случаев.

Также пособия могут лишить, если впервые ищущий работу не имеет квалификации или безработный хочет возобновить трудовую деятельность после перерыва более чем год.

Кроме того, без выплаты может остаться гражданин, который без уважительных причин нарушил условия и сроки перерегистрации в качестве безработного. За исключением тех, кто учится по направлению службы занятости.