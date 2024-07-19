Безработных в России могут лишить пособий
Есть несколько случаев, позволяющих принять такое решение
19 июля 2024, 10:14, ИА Амител
19 июля вступил в силу приказ Минтруда РФ, уточняющий перечень случаев, когда выплату пособия по безработице могут приостановить на один месяц, пишет "Парламентская газета".
"В выплате могут отказать, если безработный отказался от участия в оплачиваемых общественных работах или от направления на обучение службой занятости", – указывает издание на один из случаев.
Также пособия могут лишить, если впервые ищущий работу не имеет квалификации или безработный хочет возобновить трудовую деятельность после перерыва более чем год.
Кроме того, без выплаты может остаться гражданин, который без уважительных причин нарушил условия и сроки перерегистрации в качестве безработного. За исключением тех, кто учится по направлению службы занятости.
10:20:49 19-07-2024
Пусть сначала джамшутов черно..опых пособий и льгот лишат, а лучше вообще на свою независимую родину отправят. Пусть отдельно живут, раз в 90-м году отделились.
10:44:42 19-07-2024
Русский (10:20:49 19-07-2024) Пусть сначала джамшутов черно..опых пособий и льгот лишат, а... !!!
10:36:04 19-07-2024
а вы новость прочли? все же по делу!
11:24:12 19-07-2024
Мусик (10:36:04 19-07-2024) а вы новость прочли? все же по делу!... Ну конечно по делу! Сначала людей работы лишили, а теперь пособий надо лишить! Министерствам им же лучше знать, куда деньги налогоплательщиков девать!
По делу ещё комитеты в министерства переделали в регионах. Здравоохранения, например, в Алтайском крае почти нет, а министерство зато теперь есть! У безработных пособий нет, а у замминистров (Насонов, например) квартиры и жыпы в Москве есть! По делу!!!
11:35:10 19-07-2024
Русский (11:24:12 19-07-2024) Ну конечно по делу! Сначала людей работы лишили, а теперь по... Ёперный бомбей, вы новость-то прочли, или просто мировая скрбь вас не отпускает?
11:17:42 19-07-2024
По делу - при дефиците кадров платить безработным излишняя роскошь. Половина родной деревни сидят на пособии, а пригласи на работу - ага, щассс. Лучше так и будут сидеть на пособии, пропивая деньги. А так может начнут работать, работа есть всегда.
11:37:41 19-07-2024
Гость (11:17:42 19-07-2024) По делу - при дефиците кадров платить безработным излишняя р... А вы на какую ЗП людей приглашали?
В крае средний доход людей составляет 0,4% от официального дохода губернатора. Не 40 и даже не 4, а 0,4%
Наверное приглашенные посчитали, что если минусануть лекарства за больные спины, то останется меньше, чем пособие по безработице и не пошли к вам работать...
12:36:17 19-07-2024
Гость (11:37:41 19-07-2024) А вы на какую ЗП людей приглашали?В крае средний доход л... Так ты на спине целыми днями не лежи-она и болеть меньше будет.
12:44:37 19-07-2024
Гость (11:17:42 19-07-2024) По делу - при дефиците кадров платить безработным излишняя р... Что врать, пособие платят полгода, да ещё и копейки, Россиия не Европа на пособии не посидишь, у меня родственница в Израиле второй год сидит на пособие там и пособия на жизнь хватает.
15:37:09 19-07-2024
Гость (11:17:42 19-07-2024) По делу - при дефиците кадров платить безработным излишняя р... там весьма немного.
мне вот даже на опохмел не хватит.
так что все правильно.
15:51:13 19-07-2024
Гость (11:17:42 19-07-2024) По делу - при дефиците кадров платить безработным излишняя р... а платить нормальную зарплату не пробовали или думаете что за эквивалент пособия они будут горбатиться по 12-14 часов в день?
11:18:07 19-07-2024
Какие ещё безработные? Практически на все предприятия требуются рабочие руки! Хватит кормить дармоедов! Разогнать к чертям собачьим "бюро по трудоустройству"! Сейчас время такое- хочешь работать, значит будешь, да ещё и на выбор десяток вакансий!
11:51:26 19-07-2024
Гость (11:18:07 19-07-2024) Какие ещё безработные? Практически на все предприятия требую... Какое такое время ? Нет никаких вакансий в реале, нет никакого дефицита кадров, это все липа. Жене 50+, бухгалтер, никуда не брали вообще, никого не интересовали ее профессиональные навыки и т.п. Возраст узнают - и до свидания, мы вам перезвоним. Техничкой идти с высшим или продавцом в машку ? Устроилась сейчас конечно, бухгалтером, после долгих поисков, аж целых 35 т рублей получает, ни в чем себе не отказывает.
12:19:34 19-07-2024
Гость (11:51:26 19-07-2024) Какое такое время ? Нет никаких вакансий в реале, нет никако... Не надо выдумывать! У нас на предприятии работают люди и 60+, и бухгалтера главного были вынуждены взять без опыта... другое дело, что есть бухгалтера, которые считают, что их призвание- вовремя таскать отчёты в налоговую... таких, конечно, нам даром не надо.
13:46:43 19-07-2024
Гость (12:19:34 19-07-2024) Не надо выдумывать! У нас на предприятии работают люди и 60+... Стесняюсь спросить, вы главбуха на МРОТ искали, что ли, если с опытом к вам не пошел никто? Или как в одной конторе переводчика искали - фото в купальнике, то, се...
12:29:20 19-07-2024
Гость (11:51:26 19-07-2024) Какое такое время ? Нет никаких вакансий в реале, нет никако... И ещё- всяких бухгалтеров, маркетологов, юристов, менеджеров, снабженцев- полным полно! Но их столько не надо, надо рабочих обычных. Обратите внимание- речь о тех, кто что-то производит, а не о тех, кто на расхдном бюджете предприятия с недовольной рожей (мало платят) сидит в уютном кресле...
11:55:46 19-07-2024
Гость (11:18:07 19-07-2024) Какие ещё безработные? Практически на все предприятия требую... Вы реально этим тунеядцам хотите что-то обьяснить
11:53:23 19-07-2024
Пусть отдельно живут,раз в 90-м году обделились.
Опа-опа!Это кто отделился?А это не мы их кинули???Это не три ли алкашка в Беловежской пуще устроили госпереворот,и РАЗВАЛИЛИ Советский союз?????Все остальные ''они'' кстати были вообще не в курсе. Точней надо быть в оценках!
12:12:35 19-07-2024
Гость (11:53:23 19-07-2024) Пусть отдельно живут,раз в 90-м году обделились.Опа-опа!... А кто в 90-е из республик русских гнал! Погромы устраивал, на нормальную работу не брал? Уезжали, за копейки продавая имущество или бросая его. Забыли?
12:55:03 19-07-2024
Гость (12:12:35 19-07-2024) А кто в 90-е из республик русских гнал! Погромы устраивал, н... А кто кричал, хватит кормить республики.
12:25:17 19-07-2024
Так денег в стране нет. Для народа.
13:14:46 19-07-2024
Гость (12:25:17 19-07-2024) Так денег в стране нет. Для народа.... Денег полно, и, к сожалению, необеспеченная денежная масса в своё время способствовала падению СССР... и сейчас она тоже нарастает, в новостях уже гордо пишут,сколько миллиардов сибиряки положили на депозиты... Это у вас денег нет, потому что вы работать не хотите...
12:34:14 19-07-2024
Да кто же 90-е забудет?Только в 90-х все бегали друг от друга.Хоть на Кавказе,хоть в Средней Азии,хоть по России ,и часто сами русские от русских.Возьмите в те года любой регион.
15:35:48 20-07-2024
страшные дела творятся в сфере труда в стране, все шиворот-навыворот