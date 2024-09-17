Алтайские гребцы в 2024 году завоевали 84 медали

Почти половина из них – золотые

17 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Соревнования по гребле / Фото: ФГБК Алтайского края

Спортсмены из Алтайского края в 2024 году на российских и мировых соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ завоевали 84 медали: 41 золотую, 27 серебряных и 16 бронзовых, пишет "Атмосфера".

Впервые с 1971 года золото чемпионата мира привезла 21-летняя каноистка София Штиль. По итогам сезона краевая федерация гребли выплатит денежные премии 18 спортсменам. А пять алтайских гребцов вошли в сборные команды России.

"У нас есть динамика в спортивных результатах. В 2022 году было 56 медалей, в 2023-м – 66, в 2024-м – 84", – отметил председатель федерации Юрий Шамков на торжественном мероприятии по случаю окончания сезона.

По его словам, гребцов готовят в Спортивной школе олимпийского резерва в Барнауле, а также в Бийске и Павловском районе. Весной 2025 года откроется новое тренировочное место во Власихе.

Тем не менее Шамков указал и на проблемы, связанные с этим видом спорта: нехватка тренеров и желающих заниматься греблей. Однако соревнования высокого уровня способствуют популяризации.

Летом 2025 года на гребном канале пройдут молодежная спартакиада и Кубок Костенко с участием сборных России, Белоруссии и Китая. Шамков также надеется на медали алтайских спортсменов на Олимпиадах 2028 и 2032 годов.