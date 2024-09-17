Алтайские гребцы в 2024 году завоевали 84 медали
Почти половина из них – золотые
17 сентября 2024, 10:00, ИА Амител
Спортсмены из Алтайского края в 2024 году на российских и мировых соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ завоевали 84 медали: 41 золотую, 27 серебряных и 16 бронзовых, пишет "Атмосфера".
Впервые с 1971 года золото чемпионата мира привезла 21-летняя каноистка София Штиль. По итогам сезона краевая федерация гребли выплатит денежные премии 18 спортсменам. А пять алтайских гребцов вошли в сборные команды России.
"У нас есть динамика в спортивных результатах. В 2022 году было 56 медалей, в 2023-м – 66, в 2024-м – 84", – отметил председатель федерации Юрий Шамков на торжественном мероприятии по случаю окончания сезона.
По его словам, гребцов готовят в Спортивной школе олимпийского резерва в Барнауле, а также в Бийске и Павловском районе. Весной 2025 года откроется новое тренировочное место во Власихе.
Тем не менее Шамков указал и на проблемы, связанные с этим видом спорта: нехватка тренеров и желающих заниматься греблей. Однако соревнования высокого уровня способствуют популяризации.
Летом 2025 года на гребном канале пройдут молодежная спартакиада и Кубок Костенко с участием сборных России, Белоруссии и Китая. Шамков также надеется на медали алтайских спортсменов на Олимпиадах 2028 и 2032 годов.
10:08:52 17-09-2024
Что ж, в конце концов? Путь - вся цель гребцов...
10:36:41 17-09-2024
- Грибы!
- Какие грибы?
- Грибы говорю отсюда!
13:49:03 17-09-2024
Гость (10:36:41 17-09-2024) - Грибы!- Какие грибы?- Грибы говорю отсюда!...
Как мудро, содержательно и весело! НЕТ!
16:30:06 17-09-2024
Гость (13:49:03 17-09-2024) Как мудро, содержательно и весело! НЕТ! ... Главное что бы весело!...
08:56:57 18-09-2024
Сейчас соревнуются с гребцами из африки, а дальше будут с гребцами из Монголии и сахары. Вот там то и заработаем медалей!