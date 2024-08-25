Алтайская спортсменка стала чемпионкой мира по гребле

Она выступала в составе четверки

25 августа 2024, 20:31, ИА Амител

Фото: t.me/russiancanoefederation

София Штиль, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва имени Константина Костенко, родилась в Алтайском крае. Девушка взяла золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Узбекистане.

София выступала в составе четверки каноистов вместе с Екатериной Шляпниковой, Иваном Штылем и Захаром Петровым. Они соревновались на дистанции 500 метров, сообщили в региональном Минспорта.

Ранее сообщалось, что алтайские спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Турнир "Кубок доброй воли" проходил с 14 по 18 августа на гребном канале в Москве.