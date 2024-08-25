Алтайская спортсменка стала чемпионкой мира по гребле
Она выступала в составе четверки
25 августа 2024, 20:31, ИА Амител
Фото: t.me/russiancanoefederation
София Штиль, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва имени Константина Костенко, родилась в Алтайском крае. Девушка взяла золото на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходил в Узбекистане.
София выступала в составе четверки каноистов вместе с Екатериной Шляпниковой, Иваном Штылем и Захаром Петровым. Они соревновались на дистанции 500 метров, сообщили в региональном Минспорта.
Ранее сообщалось, что алтайские спортсмены успешно выступили на международных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ. Турнир "Кубок доброй воли" проходил с 14 по 18 августа на гребном канале в Москве.
20:36:17 25-08-2024
Под флагом РФ ?
00:27:06 26-08-2024
Гость (20:36:17 25-08-2024) Под флагом РФ ?... Как же вы достали уже
Молодец девчонка!!!