Под Барнаулом трижды перекроют дорогу до сел Контошино и Озеро-Красилово

На одном из участков будут вести ремонт железнодорожного переезда

17 сентября 2024, 12:35, ИА Амител

Знак "Дорожные работы" / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае в сентябре трижды ограничат проезд для всех видов транспорта по дороге Чуйский тракт – Контошино – Озеро-Красилово. Причина – капитальный ремонт ж/д переезда.

Как сообщили в Минтрансе региона, ограничения будут действовать:

с 22:00 17 сентября до 18:00 18 сентября;

с 22:00 21 сентября до 18:00 22 сентября;

с 22:00 25 сентября до 18:00 26 сентября.

Во время перекрытий транспорт будут пропускать каждые полтора часа, подчеркивают в министерстве.

16 сентября в мэрии Барнаула заявили о переносе сроков ремонта трамвайного переезда на площади Октября, из-за которого должны были измениться маршруты общественного транспорта.