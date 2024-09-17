Под Барнаулом трижды перекроют дорогу до сел Контошино и Озеро-Красилово
На одном из участков будут вести ремонт железнодорожного переезда
17 сентября 2024, 12:35, ИА Амител
Знак "Дорожные работы" / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае в сентябре трижды ограничат проезд для всех видов транспорта по дороге Чуйский тракт – Контошино – Озеро-Красилово. Причина – капитальный ремонт ж/д переезда.
Как сообщили в Минтрансе региона, ограничения будут действовать:
- с 22:00 17 сентября до 18:00 18 сентября;
- с 22:00 21 сентября до 18:00 22 сентября;
- с 22:00 25 сентября до 18:00 26 сентября.
Во время перекрытий транспорт будут пропускать каждые полтора часа, подчеркивают в министерстве.
16 сентября в мэрии Барнаула заявили о переносе сроков ремонта трамвайного переезда на площади Октября, из-за которого должны были измениться маршруты общественного транспорта.
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