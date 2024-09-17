На Алтае подросток перевернулся на УАЗе и сломал ключицу

Парень взял ключи от машины втайне от отца

17 сентября 2024, 13:08, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай 16-летний подросток перевернулся на УАЗе, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 16 сентября около 04:40 в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района. Парень не справился с управлением и угодил в кювет с последующим опрокидыванием.

Юношу доставили в больницу с переломом ключицы, однако госпитализация ему не потребовалась.

Полицейские выяснили, что ключи парень взял ночью втайне от отца, чтобы покататься. Теперь родителю грозит административная ответственность.