На Алтае подросток перевернулся на УАЗе и сломал ключицу
Парень взял ключи от машины втайне от отца
17 сентября 2024, 13:08, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Республике Алтай 16-летний подросток перевернулся на УАЗе, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 16 сентября около 04:40 в селе Верх-Уймон Усть-Коксинского района. Парень не справился с управлением и угодил в кювет с последующим опрокидыванием.
Юношу доставили в больницу с переломом ключицы, однако госпитализация ему не потребовалась.
Полицейские выяснили, что ключи парень взял ночью втайне от отца, чтобы покататься. Теперь родителю грозит административная ответственность.
13:12:05 17-09-2024
Ох у кого то будет задница гореть...