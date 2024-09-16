В результате аварии пострадал 34-летний мужчина, его госпитализировали

16 сентября 2024, 14:00, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Майминском районе Республики Алтай 15-летний подросток перевернулся на легковом автомобиле, уходя от полиции, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 15 сентября около 00:26 вблизи села Дубровка.

"15-летний житель Чемальского района за рулем ВАЗ-21074, не реагируя на неоднократные законные требования сотрудников ДПС об остановке, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства", – рассказали в полиции.

В результате аварии госпитализировали 34-летнего пассажира, который сидел непристегнутым на заднем сиденье. У мужчины – перелом тазобедренного сустава.

Выяснили, что юный гонщик взял ключи от машины у родственника. Полицейские проводят проверку.